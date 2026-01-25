Vụ thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Bắt 2 nghi can

Liên quan đến vụ thi thể một người nước ngoài được phát hiện trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, ngày 24-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Hoàng Thanh (sinh năm 1991, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM) và Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1994, ngụ xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trước đó, chiều 24-11-2025, khi điều khiển ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nhiều tài xế phát hiện một thi thể nam người nước ngoài nằm trên làn xe số 1 thuộc Km97+400 nên điện báo cơ quan chức năng. Vào cuộc xác minh, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định nạn nhân là Aeron Lee Khei Chen (sinh năm 2001, quốc tịch Malaysia), nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) khoảng 3 giờ trước khi xảy ra vụ việc. Cơ quan điều tra đã triển khai nhiều mũi trinh sát, mở rộng điều tra từ TPHCM đến khu vực biên giới tỉnh An Giang để truy xét nghi phạm.

Kết quả điều tra xác định Aeron Lee Khei Chen là nạn nhân trong một đường dây tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Trong đường dây này, Thanh, Hải có nhiệm vụ đón người nước ngoài sau khi nhập cảnh Việt Nam và tổ chức đưa qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội khác liên quan như mua bán người và không cứu giúp người đangtrong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng đối với 2 nghi can nêu trên.

Tin liên quan Phát hiện thi thể người nước ngoài trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

NGỌC PHÚC