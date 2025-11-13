Lâm Đồng: Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước khiến bé gái 13 tuổi tử vong

Liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai làm 1 người chết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án để điều tra.

Vụ vỡ hồ chứa nước gây thiệt hại nặng nề

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan sự cố vỡ hồ chứa nước tại dự án của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong.

Quyết định khởi tố đã được chuyển sang Viện KSND cùng cấp. Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng được giao chủ trì phối hợp các sở, ngành khám nghiệm hiện trường, đo đạc, kiểm tra hồ sơ kỹ thuật và thống kê thiệt hại.

Như Báo SGGP thông tin, tối 1-11, 2 hồ chứa nước của dự án trên bất ngờ bị vỡ, làm một bé gái 13 tuổi tử vong, ảnh hưởng đến 374 hộ dân với hơn 125ha hoa màu và vật nuôi.

Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, 2 hồ chứa bị vỡ có tổng diện tích khoảng 22ha, chưa có giấy phép xây dựng, chưa thẩm định kỹ thuật và chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

