Pháp luật

Lâm Đồng: Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước khiến bé gái 13 tuổi tử vong

SGGPO

Liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai làm 1 người chết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án để điều tra.

Vụ vỡ hồ chứa nước gây thiệt hại nặng nề
Vụ vỡ hồ chứa nước gây thiệt hại nặng nề

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan sự cố vỡ hồ chứa nước tại dự án của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong.

Quyết định khởi tố đã được chuyển sang Viện KSND cùng cấp. Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng được giao chủ trì phối hợp các sở, ngành khám nghiệm hiện trường, đo đạc, kiểm tra hồ sơ kỹ thuật và thống kê thiệt hại.

h2.jpg
Vụ vỡ hồ chứa nước gây thiệt hại nặng nề

Như Báo SGGP thông tin, tối 1-11, 2 hồ chứa nước của dự án trên bất ngờ bị vỡ, làm một bé gái 13 tuổi tử vong, ảnh hưởng đến 374 hộ dân với hơn 125ha hoa màu và vật nuôi.

Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, 2 hồ chứa bị vỡ có tổng diện tích khoảng 22ha, chưa có giấy phép xây dựng, chưa thẩm định kỹ thuật và chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tin liên quan
TIẾN THẮNG

Từ khóa

Lâm Đồng vỡ hồ chứa núi Tân Lai tử vong thiệt hại khởi tố tác động môi trường

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn