Xã hội

Xác minh tin báo mất gần 30 cây vàng trong ô tô

SGGPO

Chiều 8-9, ông Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi, cho biết, cơ quan công an đang phối hợp xác minh tin báo của anh H.V.D. (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) về việc bị kẻ gian lấy gần 30 cây vàng để trong ô tô.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-9, anh H.V.D. đến Công an phường Phú Lợi trình báo bị mất cắp số trang sức gồm dây chuyền, lắc tay… để trong xe ô tô bán tải biển số 61A-821.xx.

z6989800861631_df2c25459b083145e82890bf65b07fe2.jpg

Khuya 6-9, anh D. lái ô tô trên chở người bạn về căn nhà ở Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi. Sau khi người bạn vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè và ngủ, cửa trước bên phụ vẫn mở.

Đến sáng 7-9, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên gọi anh D. dậy, khi kiểm tra xe thì anh D. phát hiện bị mất một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức bằng vàng.

XUÂN TRUNG

Từ khóa

Công an phường Phú Lợi Đường Đại lộ Bình Dương Lắc tay Phú Lợi Mất cắp Lái ôtô Trang sức Bằng vàng mất vàng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn