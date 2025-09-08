Xác minh tin báo mất gần 30 cây vàng trong ô tô

Chiều 8-9, ông Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi, cho biết, cơ quan công an đang phối hợp xác minh tin báo của anh H.V.D. (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) về việc bị kẻ gian lấy gần 30 cây vàng để trong ô tô.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-9, anh H.V.D. đến Công an phường Phú Lợi trình báo bị mất cắp số trang sức gồm dây chuyền, lắc tay… để trong xe ô tô bán tải biển số 61A-821.xx.

Khuya 6-9, anh D. lái ô tô trên chở người bạn về căn nhà ở Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi. Sau khi người bạn vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè và ngủ, cửa trước bên phụ vẫn mở.

Đến sáng 7-9, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên gọi anh D. dậy, khi kiểm tra xe thì anh D. phát hiện bị mất một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức bằng vàng.

XUÂN TRUNG