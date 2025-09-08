Xác minh tin báo mất gần 30 cây vàng trong ô tô

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-9, anh H.V.D. đến Công an phường Phú Lợi trình báo bị mất cắp số trang sức gồm dây chuyền, lắc tay… để trong xe ô tô bán tải biển số 61A-821.xx.
Khuya 6-9, anh D. lái ô tô trên chở người bạn về căn nhà ở Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi. Sau khi người bạn vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè và ngủ, cửa trước bên phụ vẫn mở.
Đến sáng 7-9, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên gọi anh D. dậy, khi kiểm tra xe thì anh D. phát hiện bị mất một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức bằng vàng.