Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng thiên tai để găm hàng, tăng giá

Mô hình dự báo của Hoa Kỳ về hướng di chuyển của bão Ragasa

Tối 22-9, Bộ Công an có công điện gửi công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị nghiệp vụ để ứng phó với diễn biến của siêu bão Ragasa.

Theo công điện của Bộ Công an, ngoài 17 đơn vị nghiệp vụ của bộ, công điện được chuyển tới giám đốc công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để chủ động ứng phó với siêu bão trên.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, Ragasa là cơn bão có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng; trong đêm 22-9, bão sẽ di chuyển vào Biển Đông...

Hình ảnh bão Ragasa trên Biển đông

Trước diễn biến khó lường của cơn bão, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự, phòng, chống bão với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ, không được lơ là, chủ quan, với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa; chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 việc phải làm” trong phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (phòng ngừa phải từ sớm, từ xa, từ khi chưa xảy ra sự cố; ứng phó phải bình tĩnh, sáng suốt, kịp thời, phù hợp, an toàn, hiệu quả; khắc phục phải khẩn trương, huy động chung tay của toàn dân, toàn xã hội).

Các đơn vị, công an địa phương có hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông khi không bảo đảm an toàn; tham mưu đề xuất cấm đường vượt biển, cầu vượt biển, phà giao thông, các bến đò ngang, hạn chế tham gia giao thông và cần thiết áp dụng "biện pháp mạnh" để tránh thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân trong thời gian bão ảnh hưởng.

Các đơn vị, công an địa phương nêu trên kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật, đặc biệt là trộm cắp tài sản; đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý; đưa tin không chính xác trên không gian mạng, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai...

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cơ số thuốc men, y tế, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết; có phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong ứng phó với thiên tai, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, dịch tễ, phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích trước, trong, sau bão.

ĐỖ TRUNG