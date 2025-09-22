Ngày mai, 23-9, siêu bão Ragasa vào Biển Đông

Trong khi một số mô hình của châu Âu cho rằng tâm bão Ragasa (bão số 9) sẽ đổ bộ khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc thì mô hình của Việt Nam và Hoa Kỳ nhận định, tâm bão vào đồng bằng Bắc bộ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, chiều nay, 22-9, siêu bão Ragasa đã di chuyển tới tọa độ 19,5 độ Vĩ Bắc - 121,1 độ Kinh Đông, chỉ còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 120km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt “kịch khung bão”: cấp 17 (202-221 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Vị trí tâm bão hồi 17 giờ ngày 22-9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày mai 23-9 bão sẽ đi vào Biển Đông, duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 18 và phía Đông kinh tuyến 115. Toàn bộ khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông đặt ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến chiều 24-9, tâm siêu bão sẽ cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông, cường độ giảm xuống còn cấp 14-15, giật trên cấp 17. Khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục nằm trong cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Ảnh vệ tinh mắt bão lúc 17 giờ ngày 22-9

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định đến ngày 25-9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 20-25km/giờ, đi vào vùng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Lúc này, cường độ giảm còn cấp 10-11, giật cấp 13. Vịnh Bắc bộ và vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông nằm trong mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cảnh báo, từ ngày mai, 23-9, vùng biển Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội. Từ ngày 24-9, khu vực vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật trên cấp 15. Sóng cao 5-7m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, dông, lốc xoáy và sóng lớn.

PHÚC VĂN