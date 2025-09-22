Sử dụng 6 máy bay ứng phó siêu bão Ragasa

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức chiều 22-9 để bàn biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết: hơn 300.000 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ cùng 8.000 phương tiện và 6 máy bay sẽ được huy động, sẵn sàng tham gia ứng phó bão Ragasa (tức bão số 9).

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vào chiều tối 22-9

Các đơn vị quân đội trong khu vực mà bão có thể ảnh hưởng, đã chuẩn bị đầy đủ phương án và lực lượng để triển khai ngay khi có tình huống khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng đồng thời chỉ đạo lực lượng biên phòng tại các tuyến biển phối hợp kêu gọi, hướng dẫn ngư dân tránh bão. Tính đến chiều 22-9, đã có hơn 54.000 phương tiện cùng trên 200.000 lao động trên biển được kiểm đếm, thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão để tránh trú an toàn.

Quỹ đạo di chuyển của bão Ragasa theo mô hình dự báo của Hoa Kỳ tối 22-9

Các cơ quan chức năng nhận định đây là cơn bão có cường độ cực mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, do đó công tác ứng phó đang được triển khai với tinh thần “chủ động từ sớm, quyết liệt từ xa”, huy động tổng lực để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn huy động trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ, ứng phó thiên tai ở tỉnh Điện Biên hồi tháng 8-2025. Ảnh minh họa

Còn theo báo cáo trực tiếp của ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều tối 22-9, bão chỉ còn cách đảo Luzon (Philippines) vài chục km với sức gió gần tâm đạt cực đại, cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. “Dự báo khoảng 10 giờ đêm nay (22-9), tâm bão sẽ vào Biển Đông”, ông Mai Văn Khiêm thông tin tại cuộc họp.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cảnh báo mức độ nguy hiểm của bão Ragasa tại cuộc họp

Giám đốc cơ quan khí tượng của Việt Nam cho biết, hiện các cơ quan khí tượng quốc tế, trong đó có Nhật Bản và Hồng Công (Trung Quốc), đều xác định Ragasa là siêu bão với sức gió dữ dội, thậm chí mạnh hơn cả bão Yagi từng hoành hành tháng 9-2024.

Theo dự báo, khi đi vào Biển Đông trong đêm 22 đến ngày 23-9, bão vẫn duy trì cường độ cấp 17. Đến ngày 24-9, bão còn cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông, giảm còn cấp 14-15, giật trên cấp 17. Đến ngày 25-9, bão đổi hướng Tây Tây Nam, đi vào vùng biển Quảng Ninh - Ninh Bình với cường độ giảm xuống cấp 10-11, giật cấp 13.

PHÚC HẬU