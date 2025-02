Xử lý vụ 5 thanh thiếu niên cầm hung khí ngang nhiên đi trên đường ở TP Thủ Đức

Từ clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên không đội nón bảo hiểm đi xe máy cầm hung khí trên đường phố ở TP Thủ Đức (TPHCM), công an nhanh chóng xác định nhóm đối tượng và mời lên làm việc. Nhóm khai 2 cây ba chĩa là do 1 người trong nhóm mua trên mạng xã hội và dự kiến mang đi cất giấu.

Liên quan đến vụ Nhóm thiếu niên cầm hung khí nghênh ngang trên đường ở TP Thủ Đức, ngày 25-2, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị đã bàn giao 5 thanh thiếu niên trên cho gia đình và thông báo Công an địa phương để phối hợp quản lý; đồng thời cho cam kết có mặt khi có yêu cầu của công an.

Theo Công an TP Thủ Đức, 5 thanh thiếu niên này gồm: N.Q.H. (sinh năm 2012), Đ.H.A. (sinh năm 2009), T.Đ.P. (sinh năm 2009, cùng ngụ quận Bình Thạnh), N.H.V. (sinh năm 2011) và Đ.M.H.T. (sinh năm 2008, cùng ngụ quận 4).

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an

Nhóm này khai khoảng 24 giờ ngày 20-2, A. lái xe máy chở 4 người còn lại đi qua nhiều tuyến đường. Trong lúc đi trên đường, 2 người trong nhóm cầm 2 cây ba chỉa. Nhóm khai cây ba chỉa là do T. mua trên mạng xã hội và dự kiến mang đi cất giấu.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 21-2, mạng xã hội đăng tải clip cảnh 1 xe máy chở 5 người không đội nón bảo hiểm. Nhóm người này cầm theo 2 cây ba chỉa dài di chuyển nghênh ngang trên đường.

Hình ảnh nhóm thiếu niên cầm hung khí đi trên đường ở TP Thủ Đức

Nhóm chạy xe với tốc độ cao, lạng lách ở nhiều tuyến đường. Nhiều người đi đường nhìn thấy đều lo sợ, né tránh.

CHÍ THẠCH