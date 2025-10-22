Xã hội

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới, hướng vào khu vực Bắc Biển Đông

SGGPO

Trong khi bão số 12 (Fengshen) từ Biển Đông sắp đổ bộ vào đất liền Trung bộ thì ngoài khơi tiếp tục xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới, hướng vào khu vực Bắc Biển Đông.

Chiều 22-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin cảnh báo: trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) đang xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Lúc 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,7 độ vĩ Bắc và 123,3 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Hiện áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 20-25km/giờ.

IMG_3835.jpeg
Họa đồ dự báo quỹ đạo của áp thấp nhiệt đới theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia chiều 22-10

Áp thấp nhiệt đới di chuyển với tốc độ nhanh. Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam và Tây Nam với tốc độ 20-25km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, đến 16 giờ ngày mai, 23-10, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6-7, giật cấp 9. Từ chiều 23 đến ngày 24-10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với vận tốc khoảng 20-25km/giờ nhưng có xu hướng suy yếu dần.

Vào khoảng 16 giờ ngày 24-10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,6 độ vĩ Bắc và 115,5 độ kinh Đông, cách quần đảo (đặc khu) Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông. Cường độ gió giảm xuống cấp 6, giật cấp 8.

Trong khoảng thời gian từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

Áp thấp nhiệt đới mới Biển Đông mưa bão ngập úng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn