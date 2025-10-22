Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới, hướng vào khu vực Bắc Biển Đông

Trong khi bão số 12 (Fengshen) từ Biển Đông sắp đổ bộ vào đất liền Trung bộ thì ngoài khơi tiếp tục xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới, hướng vào khu vực Bắc Biển Đông.

Chiều 22-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin cảnh báo: trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) đang xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Lúc 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,7 độ vĩ Bắc và 123,3 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Hiện áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 20-25km/giờ.

Họa đồ dự báo quỹ đạo của áp thấp nhiệt đới theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia chiều 22-10

Áp thấp nhiệt đới di chuyển với tốc độ nhanh. Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam và Tây Nam với tốc độ 20-25km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, đến 16 giờ ngày mai, 23-10, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6-7, giật cấp 9. Từ chiều 23 đến ngày 24-10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với vận tốc khoảng 20-25km/giờ nhưng có xu hướng suy yếu dần.

Vào khoảng 16 giờ ngày 24-10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,6 độ vĩ Bắc và 115,5 độ kinh Đông, cách quần đảo (đặc khu) Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông. Cường độ gió giảm xuống cấp 6, giật cấp 8.

Trong khoảng thời gian từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

PHÚC HẬU