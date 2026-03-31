Xuất khẩu nông sản khởi sắc

Chiều 31-3, Bộ Công thương công bố Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 31-3-2026, do Cục Xuất nhập khẩu phối hợp Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại thực hiện.

Theo bản tin, trong quý 1-2026, nhiều mặt hàng nông sản tăng trưởng xuất khẩu, trong đó cao su, sắn và thủy sản là các nhóm có mức tăng rõ rệt.

Đến cuối tháng 3, xuất khẩu cao su ước tăng 23,5% về lượng và 18% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ 19,4% xuống 18,9% trong 2 tháng đầu năm 2026.

Xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn (mì) tăng mạnh trong tháng 3 và quý 1-2026. Trung Quốc tiếp tục là thị trường chủ lực, chiếm hơn 94% tổng kim ngạch. Thủy sản cũng duy trì đà tăng với kim ngạch xuất khẩu tăng 17,7% về lượng và 20,3% về trị giá. Trong đó, thị trường Anh đang gia tăng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam.

Bộ Công thương cho biết, xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt tăng 4,5% về lượng và 30,3% về trị giá trong 2 tháng đầu năm. Ngược lại, nhập khẩu giảm 6,5% về lượng. Giá heo hơi trong nước cuối tháng 3 giảm, dao động 63.000-72.000 đồng/kg.

Với hạt tiêu, giá trong nước cuối tháng 3 giảm 7.500-8.500 đồng/kg so với cuối tháng trước, do nguồn cung tăng khi vào vụ thu hoạch. Cơ cấu xuất khẩu vẫn chủ yếu là tiêu đen, chiếm 63,7% tổng lượng xuất khẩu.

Theo Bộ Công thương, nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò quyết định đối với xuất khẩu nông sản Việt Nam.

PHÚC VĂN