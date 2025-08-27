Yêu nước, tự hào dân tộc bằng hành xử văn minh

Thay vì góp phần làm đẹp thêm cho đại lễ A80 bằng thái độ trân trọng, văn minh, trật tự thì nhiều người lại xả rác bừa bãi, dẫm nát thảm cỏ, luống hoa khi đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành... Bức xúc hơn, không ít người còn có hành vi chen lấn, xô đẩy, thậm chí chống đối lực lượng chức năng.

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) là một dấu mốc lịch sử thiêng liêng, không chỉ thể hiện tinh thần độc lập, tự do của dân tộc mà còn là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân. Những ngày qua, hàng vạn người dân khắp nơi đã đổ về khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành trong 2 buổi tổng hợp luyện (ngày 21 và 24-8) là minh chứng cho tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của người dân với sự kiện trọng đại của đất nước.

Trong 2 buổi tổng hợp luyện vừa qua, rất đông người dân đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình để xem lực lượng diễu binh, diễu hành. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Thế nhưng, thay vì góp phần làm đẹp thêm cho đại lễ A80 bằng thái độ trân trọng, văn minh, trật tự thì nhiều người lại xả rác bừa bãi, dẫm nát thảm cỏ, luống hoa đã được các công nhân cây xanh dành nhiều công sức chăm sóc suốt những tháng qua. Bức xúc hơn, không ít người còn có hành vi chen lấn, xô đẩy, thậm chí chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, đặc biệt là vụ việc 2 thanh niên chạy xe máy phóng nhanh “thông chốt” trên đường Nghi Tàm đã làm một cán bộ cảnh sát cơ động bị thương nặng. Hành vi táo tợn này không chỉ coi thường pháp luật mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Những sự việc, hành vi như vậy không chỉ ảnh hưởng đến công tác tổ chức mà còn đi ngược lại tinh thần ngày đại lễ thiêng liêng, trang trọng của dân tộc.

Một khu vực cây xanh và hoa trang trí phục vụ lễ A80 bị một số người đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành dẫm nát

Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận, tình yêu nước không phải là hô hào, chen lấn, xô đẩy trong đám đông để chụp hình, quay clip livestream... mà yêu nước, trước hết là tôn trọng những giá trị cộng đồng, hành xử văn minh, đúng mực tại nơi công cộng, nhất là với các sự kiện trọng đại mang tính biểu tượng như Quốc khánh 2-9. Yêu nước thật sự hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: không xả rác bừa bãi, không giẫm lên cỏ, không chen lấn, không gây rối… đó mới là cách thể hiện lòng tự hào dân tộc một cách chân thực và văn minh nhất.

Một công nhân môi trường đi thu gom rác thải trên đường Lê Duẩn khi người dân tập trung xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Trước những hành vi chưa đẹp trên, trong 2 buổi tổng hợp luyện vừa qua, các lực lượng chức năng, đặc biệt hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an đã túc trực ngày đêm để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân xem tập luyện diễu binh, diễu hành. Lực lượng chức năng cũng đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm và tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng. Tuy nhiên, không ai có thể thay thế được trách nhiệm cá nhân của mỗi công dân. Pháp luật và lực lượng chức năng có nhiệm vụ giữ gìn trật tự, xử lý vi phạm, nhưng chỉ có sự tự giác, trách nhiệm từ chính mỗi công dân mới tạo nên đại lễ thực sự trọn vẹn.

Người dân xếp hàng trật tự tại ngã tư Cửa Nam - Hàng Bông để xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Tình cảm của nhân dân với lực lượng diễu binh, diễu hành. Ảnh: QUANG PHÚC

Sự kiện A80 là ngày hội thiêng liêng của dân tộc, mỗi người dân cần hiểu rằng, mọi hành vi của mình hôm nay cũng chính là hình ảnh của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Tối nay 27-8 sẽ là buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành của đại lễ A80, tiếp đó sáng 30-8 tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra vào sáng 2-9 nên những ngày tới sẽ có đông người dân, du khách khắp nơi và bạn bè quốc tế đến Hà Nội. Hy vọng rằng, mỗi người dân hãy nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, để mỗi bước chân diễu binh thêm trang nghiêm và mỗi nụ cười, ánh mắt trên đường phố Hà Nội là dấu ấn đẹp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

KHÁNH NGUYỄN