Ngày 31-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Sở Xây dựng TPHCM tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố lần thứ 266 với chuyên đề: “Hướng dẫn, trao đổi về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TPHCM".

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các sở, ngành và UBND phường, xã cùng hơn 300 doanh nghiệp, đại diện ban quản trị (BQT) các chung cư tại TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC chia sẻ, hiện nay nhiều người đã lựa chọn sinh sống ở chung cư, bởi những tiện ích mà chung cư mang lại. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành cũng không ít chung cư tồn tại nhiều vấn đề cần phải được tháo gỡ.

Do đó, mục tiêu của hội nghị là cung cấp thông tin cần thiết cho các BQT và người dân trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư. Đồng thời, đây cũng là dịp để người dân và cơ quan quản lý cùng nhau trao đổi, tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xoay quanh những vấn đề về quản lý, vận hành nhà chung cư.

Ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội nghị, ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM thông tin, tính đến nay, toàn thành phố có 1.771 dự án nhà chung cư đã được bàn giao cho người mua căn hộ, với hàng trăm nghìn hộ dân đang sinh sống. Đây không chỉ là những công trình kiến trúc hiện đại, mà còn là không gian cộng đồng, phản ánh nếp sống đô thị, văn hóa ứng xử và chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

“Hiện nay, có 3 vấn đề lớn đang tồn tại trong quản lý chung cư. Thứ nhất là mâu thuẫn xảy ra giữa cư dân, BQT và chủ đầu tư. Thứ hai là tình trạng thiếu minh bạch trong công tác thu, quản lý, sử dụng BQT và quá trình vận hành. Thứ ba là tình trạng bất cập trong công tác bảo trì và an toàn kết cấu chưa đồng bộ”, ông Nam nêu.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM trả lời các ý kiến nêu ra trong hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội nghị, đại diện BQT, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đã nêu lên nhiều vấn đề đang tồn tại như: Công tác bàn giao 2% phí bảo trì giữa chủ đầu tư và BQT, cơ chế xử lý các trường hợp chậm trễ, tranh chấp hoặc chưa bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì; công tác thu – chi, kê khai và nộp thuế đối với hoạt động vận hành nhà chung cư, bao gồm cả phần lãi phát sinh từ tiền gửi ngân hàng, khoản thu hộ - chi hộ và doanh thu vãng lai cần được công khai, minh bạch; quy trình công khai về sửa chữa, cải tạo, thay đổi thiết kế căn hộ hoặc mặt ngoài tòa nhà; việc chậm cấp sổ hồng cho cư dân dù có những chung cư người dân đã nhận căn hộ và sinh sống hơn 10 năm...

Đại diện cư dân nêu thắc mắc tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cùng sở, ngành liên quan đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc và làm rõ cơ sở pháp lý, quy trình, hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

THANH HIỀN