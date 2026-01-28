4 khu vực bỏ phiếu tại TPHCM sẽ tiến hành bầu cử sớm

4.538 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử chính thức diễn ra vào 15-3 sẽ bỏ phiếu trước.

Hội đồng bầu cử quốc gia vừa có văn bản phúc đáp Ủy ban bầu cử TPHCM về việc đề nghị cho phép tổ chức bầu cử sớm so với ngày bầu cử toàn quốc đã được ấn định, tại 4 khu vực bỏ phiếu thuộc Ủy ban bầu cử các phường: Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn.

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia cơ bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử TPHCM, cho phép 4 khu vực bỏ phiếu thuộc Ủy ban bầu cử các phường, xã trên được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc là 15-3.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND, 23 ngày trước ngày bầu cử (ngày 20-2-2026, tức mùng 4 Tết nguyên đán 2026) là hạn cuối tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Do đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu trên, nhưng phải sau ngày thực tế Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Đồng thời, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc xác định ngày bỏ phiếu sớm trước khi tổ chức thực hiện.

Trường hợp do các yếu tố khách quan (mưa bão...) không thể mang kịp hòm phiếu phụ đến phòng bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm đã được ấn định, đề nghị thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ. Việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND và văn bản hướng dẫn.

Trước đó, Ủy ban bầu cử TPHCM có văn bản xin chủ trương tổ chức bỏ phiếu sớm hơn 17 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc đã được ấn định, tại 4 khu vực bỏ phiếu thuộc ủy ban bầu cử phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn.

Đồng thời công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH ứng cử trên địa bàn thành phố trước ngày 20-2.

Qua rà soát, trên địa bàn thành phố có các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh TPHCM; Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, Chi đội Kiểm ngư số 2, Tiểu đoàn DK1, Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro, với khoảng 4.538 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (ngày 15-3). Lý do, thời điểm này, nhiều cử tri đang thực hiện lịch trình công tác trên biển kéo dài, các lệnh tuần tra, giám sát theo kế hoạch tác chiến của cơ quan, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan, công trình trên biển.

Để đảm bảo cử tri thực hiện quyền công dân theo đúng quy định pháp luật về bầu cử, Ủy ban bầu cử TPHCM đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực nêu trên.

Ủy ban bầu cử TPHCM dự kiến thời gian tổ chức bỏ phiếu tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm hơn ngày bầu cử được ấn định.

TPHCM cũng đưa ra phương án dự phòng, tổ chức bỏ phiếu sớm của 4 khu vực trên, là sẽ vừa bỏ phiếu tại các địa điểm trên bờ, vừa bỏ phiếu tại các giàn khoan, công trình biển, các đơn vị, đội tàu trực, các lực lượng khác đang làm nhiệm vụ trên biển vì lý do đặc thù công việc.

Trong trường hợp đặc biệt (do thời tiết, bão...) không thể mang kịp thùng phiếu vào đất liền trong ngày 15-3, cho phép được kiểm phiếu trên tàu và báo cáo kết quả bằng điện báo, điện thoại rồi nộp thùng phiếu và kết quả bầu sau.

Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro sẽ sử dụng trực thăng bay từ sân bay Vũng Tàu chở tổ bầu cử đến các giàn khoan để tổ chức bỏ phiếu.

Dự kiến phương án tổ chức bỏ phiếu cho 4 khu vực trên như sau: - Khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc Ủy ban bầu cử phường Phước Thắng. Số lượng dự kiến khoảng 383 cử tri (gồm Hải đoàn 129 và Hải đoàn 128 Hải quân). Địa điểm bỏ phiếu: Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (số 1451, đường 30/4, phường Phước Thắng, TPHCM). - Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc Ủy ban bầu cử phường Phước Thắng. Số lượng dự kiến 945 cử tri (gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực). Địa điểm bỏ phiếu: Trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (số 1669D đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, TPHCM). - Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban bầu cử xã Long Sơn. Số lượng dự kiến 450 cử tri (Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân). Địa điểm bỏ phiếu: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (thôn 2, xã Long Sơn, TPHCM). - Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng. Số lượng dự kiến 2.760 cử tri (Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro). Địa điểm bỏ phiếu: Khu vực sân bay Vũng Tàu.

