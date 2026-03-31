89/126 xã, phường của Hà Nội có chỉ số cải cách hành chính ở mức A

Ngày 31-3, UBND TP Hà Nội công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2025 và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Chỉ số CCHC gồm 8 nội dung, được xác định trên cơ sở điểm đơn vị tự chấm, có sự đánh giá, thẩm định của Hội đồng thành phố; điểm qua điều tra xã hội học do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội thực hiện.

Tổng số điểm tối đa là 100, trong đó, điểm qua điều tra xã hội học là 30/100; điểm thẩm định là 70/100.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở kết quả chấm điểm năm 2025, kết quả chỉ số CCHC trung bình khối sở, ngành năm 2025 là 92,2% (tăng 5,65% so với năm 2024); điểm đánh giá từ điều tra xã hội học từ 27,98 - 28,96/30 điểm, phản ánh mức độ hài lòng tích cực của các đối tượng khảo sát đối với chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính.

Dẫn đầu chỉ số CCHC năm 2025 khối sở, cơ quan tương đương sở là: Sở Nội vụ (98,05%), Sở Tài chính (97,88%). Khối UBND xã, phường, trong tổng số 126 đơn vị được đánh giá, có 89 đơn vị đạt mức A (cao nhất 95,58, điểm, thấp nhất 90,06 điểm); kết quả điều tra xã hội học đối với các xã, phường dao động từ 26-28/30 điểm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng b ằng khen cho các cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao về CCHC

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, để công tác CCHC tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét hơn, trước hết cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị phải thực sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC.

Đồng thời, các đơn vị gắn chặt kết quả thực hiện CCHC với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

NGUYỄN QUỐC