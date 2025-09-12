9.000 vận động viên tham gia giải VnExpress Marathon Can Tho 2025

Chiều 12-9, tại TP Cần Thơ, Ban Tổ chức VnExpress Marathon Can Tho 2025 đã họp báo, thông tin về lần đầu tiên hệ thống VnExpress Marathon "đặt chân" đến TP Cần Thơ.

Theo đó, giải VnExpress Marathon Can Tho 2025 diễn ra ngày 14-9 tại công viên Sông Hậu, với quy mô 9.000 vận động viên (VĐV).

Sự kiện diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động sôi động. Khu vực phát BIB và Expo của giải sẽ được đặt tại công viên Sông Hậu, mở cửa từ ngày 12 đến 13-9. Đây là không gian trưng bày, giới thiệu các thương hiệu thể thao, tạo nên điểm hẹn sôi động trước thềm giải chạy. Giải chạy Kun Marathon diễn ra vào sáng 13-9, với 2.000 em nhỏ độ tuổi từ 6 - 10 tuổi tham dự. Đường chạy miễn phí này nhằm lan tỏa tinh thần thể thao tới cộng đồng trẻ, truyền cảm hứng vận động ngay từ sớm cho thế hệ tương lai của đất nước.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ, Giải chạy VnExpress Marathon Can Tho 2025 do Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ phối hợp với Báo VnExpress và các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức. Cung đường chạy qua một số tuyến đường thuộc các phường: Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình, Long Tuyền, Bình Thủy, Thới An Đông và xã Phong Điền, TP Cần Thơ, hy vọng sẽ quảng bá đẹp hơn hình ảnh của thành phố và thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao của người dân thành phố.

Ngày 14-9, giải chính thức khởi tranh với 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km. Tất cả các cự ly sẽ xuất phát tại công viên Sông Hậu. 3 cự ly 5km, 10km, 21km về đích tại công viên Sông Hậu. Riêng cự ly 42km sẽ về đích tại đường Lạc Quân - quảng trường Bình Thuỷ.

Để đảm bảo sự chuyên nghiệp và an toàn tuyệt đối trên toàn tuyến đường, Ban tổ chức bố trí 25 trạm nước, 19 trạm y tế với đầy đủ vật tư tiếp sức cho VĐV…

Tiếp nối cải tiến từ giải Nha Trang, VnExpress Marathon Can Tho mở rộng cơ cấu trao thưởng cho các nhóm tuổi lớn, đặc biệt là cự ly 42km. Sự thay đổi này nhằm ghi nhận và khích lệ những VĐV duy trì niềm đam mê thể thao ở độ tuổi trung niên và cao tuổi, đồng thời truyền cảm hứng về lối sống khỏe, sống đẹp đến cộng đồng.

VĨNH TƯỜNG