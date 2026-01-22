An Giang: Chấp thuận chủ trương đầu tư 13 dự án nhà ở xã hội với 10.611 căn

Sáng 22-1, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang thông tin, trên địa bàn tỉnh An Giang có 13 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với 10.611 căn.

Khu nhà ở xã hội CIC Boulevard tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Trong đó, có 8 dự án, 6.831 căn hộ được khởi công, xây dựng; 5 dự án với 2.336 căn hộ chuẩn bị khởi công trong năm 2026.

Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, việc triển khai một số dự án trọng điểm đang gặp khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do chưa hoàn tất thủ tục giao đất; quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết chưa được phê duyệt; vướng mắc trong việc chuyển mục đích sử dụng đất và khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng...

Đơn cử, dự án Khu đô thị Phú Cường Phú Quý chưa được giao 8,32ha đất do điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đang phải chờ thủ tục xin phép xây dựng.

Còn tại dự án Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia, quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 chưa được phê duyệt. Dự án Khu dân cư An Bình, phường Rạch Giá gặp vướng mắc do công tác giải phóng mặt bằng chậm và kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai.

Khu nhà ở xã hội trên địa bàn phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan sớm giải quyết khó khăn, vướng mắc để dự án nhà ở xã hội được triển khai đúng tiến độ.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12-1-2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tỉnh An Giang được giao triển khai xây dựng 6.016 căn giai đoạn 2026-2030, cụ thể: năm 2026: 1.116 căn; năm 2027: 1.200 căn; năm 2028: 1.200 căn; năm 2029: 1.200 căn; năm 2030: 1.300 căn.

13 dự án nhà ở xã hội đã được tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương đầu tư gồm: Nhà ở xã hội khu đô thị Tây Bắc, TP Rạch Giá; Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm; Dự án Tuyến dân cư Đường số 2; Dự án Khu dân cư chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá; Dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang Giai đoạn 1; Dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang Giai đoạn 2; Dự án Khu đô thị cao cấp Đại Thành; Dự án Khu đô thị Phú Cường Phú Quý; Dự án Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia; Nhà ở xã hội Khu dân cư Tây Đại học; Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Tây Sông Hậu; Nhà ở xã hội - Khu đô thị Golden city An Giang; Nhà ở công nhân KCN Bình Hoà.

NAM KHÔI