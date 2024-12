An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử “bà trùm” Oanh Hà tuồn 1,6 tấn ma túy vào Việt Nam

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP ngay từ sáng sớm, tại trụ sở TAND TPHCM (ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1), tình hình an ninh trật tự được thắt chặt nghiêm ngặt. Các cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM tiến hành bảo vệ an ninh trật tự phiên tòa và bảo đảm an toàn xung quanh khu vực tòa án.

Phía trước tòa, lực lượng chức năng cấm người dân tụ tập, ghi hình dưới mọi hình thức. Toàn bộ những người tới tham dự phiên tòa đều phải qua hệ thống máy soi kiểm tra an ninh.

Do an ninh thắt chặt nhiều vòng, những người ra vào tòa phải có giấy tờ triệu tập, giấy mời; phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa phải có tên trong danh sách đăng ký từ trước và theo dõi đưa tin phiên sơ thẩm qua màn hình ti vi tại một phòng riêng.

Theo cáo trạng, Oanh Hà là chị gái của “bà trùm” Dung Hà, một nhân vật khét tiếng trong giới xã hội đen. Bị cáo Oanh Hà bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và cũng có lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

Dù bị truy nã nhưng Oanh Hà vẫn cầm đầu đường dây mua bán ma túy quy mô xuyên quốc gia, thu nạp nhiều đàn em bị truy nã và các tay cộm cán.

Cáo trạng xác định, Oanh Hà cùng 34 đồng phạm đã mua bán, vận chuyển 1,6 tấn ma túy. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát chỉ truy tố 626kg ma túy có đủ chứng cứ và lời khai phù hợp.

Theo cáo trạng, có 129 hộp số ô tô cũ được vận chuyển trót lọt từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến tháo hộp số lấy ra khoảng 50kg ma túy. Để tránh bị phát hiện, Oanh Hà sử dụng sim điện thoại của các nước như Anh, Mỹ để liên lạc và chỉ đạo đàn em.

Khi giao tiếp, Oanh Hà luôn dùng tên giả, thậm chí còn cải trang, bịt mặt khi Facetime để tránh bị nhận diện. Mỗi mắt xích trong đường dây này, Oanh Hà đặt các biệt danh như Ốc, Vít, Búa, Kìm...

Việc này nhằm tránh bị lộ danh tính thật nếu cuộc trò chuyện bị nghe lén. Oanh Hà cùng đàn em sử dụng mạng xã hội Signal với các biệt danh là "Colombia", "Mosscau" hoặc "Mosscau Russia" chỉ đạo chia đoạn, cắt khúc, nhằm tránh bị phát hiện.

Một thủ đoạn đặc biệt tinh vi khác được đường dây của Oanh Hà sử dụng là dùng số sê ri trên các tờ tiền làm mật mã nhận diện khi giao nhận hàng cấm.

Trong một phi vụ vào tháng 9-2022, Oanh Hà đã gửi cho đàn em hình ảnh tờ tiền 20.000 đồng có số đuôi sê ri 352 làm mật khẩu giao nhận. Người giao và người nhận đều phải mang theo tờ tiền có số sê ri tương ứng để "khớp lệnh" trước khi tiến hành giao dịch.

