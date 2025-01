Bắt nguyên cán bộ địa chính - xây dựng xã nhận hối lộ

Ngày 4-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông P.T.S (sinh năm 1978, nguyên công chức địa chính, xây dựng xã Ea Lê, huyện Ea Súp) về tội nhận hối lộ. Cơ quan công an cũng đã khám xét nơi ở nơi làm việc của ông S. để điều tra vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, ông P.T.S là công chức địa chính - xây dựng xã Ea Lê. Thời gian công tác tại đây, ông S. đã nhận tiền của người dân trên địa bàn huyện để làm nhanh các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của ông S.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp tiếp tục điều tra mở rộng.

MAI CƯỜNG