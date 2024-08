Bắt Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lai Châu

Công an tỉnh Lai Châu thông tin, hôm nay 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Trọng Thức, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lai Châu.