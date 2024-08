Bắt thêm 3 đối tượng trong vụ để 2 công nhân thương vong do nổ mìn nhưng lại khai báo do sét đánh

Ngày 17-8, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ” xảy ra ngày 9-8 tại công trường thi công hầm số 3 thủy điện Nậm Cấu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can nữa, gồm:

Sùng Seo Sín (sinh năm 1996, trú tại xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang - Sín là người trực tiếp nhận thuốc nổ do Tạ Quốc Dân chỉ đạo Hà Đình Tuyên giao để đưa vào sử dụng tại hầm số 3); Qian Yingjun (Tiềm Anh Quân, sinh năm 1968, hộ khẩu tại xã Hồ Nguyên, huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - Quân là người nhận thi công từ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Trung Lê Thanh, sau đó thuê lao động để thi công); Chen ZiQiang (Trần Tử Cường, sinh năm 1971, hộ khẩu tại xã Hồ Nguyên, huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - Cường là người được Tiềm Anh Quân giao quản lý tổ công nhân sử dụng vật liệu nổ).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu khởi tố bị can và bắt giam thêm 3 bị can. Ảnh do Công an Lai Châu cung cấp

Như Báo SGGP đã đưa tin, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Quốc Dân (sinh năm 1965 ở xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) và Hà Đình Tuyên (sinh năm 2000, hộ khẩu tại xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi để xảy ra sự cố mìn nổ ngoài khả năng kiểm soát (tại dự án thủy điện Nậm Cấu, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Điện Biên) dẫn đến 1 công nhân Trung Quốc bị tử vong và 1 công nhân Việt Nam bị thương, Tạ Quốc Dân là Phó Giám đốc phụ trách chỉ huy thi công tại công trường đã báo tin với Công an huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) với nội dung tại công trường xảy ra vụ sét đánh làm 1 người chết, đồng thời chỉ đạo thuộc cấp xóa dấu vết hiện trường, dặn các công nhân khi công an hỏi thì khai công nhân Chen Z. bị sét đánh chết. Tuy nhiên, những hành vi, thủ đoạn của Tạ Quốc Dân đã không qua mắt được các điều tra viên và kiểm sát viên của tỉnh Lai Châu.

VĂN PHÚC