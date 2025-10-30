Bệnh viện Từ Dũ đưa vào sử dụng hệ thống MRI hiện đại

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tham quan Trung tâm MRI 3.0 Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến dự lễ khánh thành có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Theo BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm MRI 3.0 của bệnh viện có diện tích 500m2 với các trang thiết bị hiện đại, phục vụ chẩn đoán bệnh chính xác, sớm nhất ngay từ bào thai và đảm bảo chất lượng bào thai khi sinh ra được tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng dân số, giai đoạn bào thai và ngay giai đoạn đầu đời.

Trung tâm được trang bị hệ thống MRI 3.0 Tesla với công nghệ AI tiên tiến giúp các bác sĩ chẩn đoán chính xác và nhanh chóng nhiều bệnh lý phức tạp, từ đó đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả, kịp thời. Trung tâm góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm như ung thư, đột quỵ, các vấn đề về thần kinh, mạch máu, tim mạch, cơ xương khớp…

Còn Trung tâm Hồi sức có diện tích 800 m2, quy mô 70 giường bệnh đảm bảo cấp cứu kịp thời và Khoa Tiếp nhận cấp cứu có diện tích 350 m2 được trang thiết bị hiện đại, tiện nghi, đảm bảo đón tiếp người bệnh.

Các đại biểu chúc mừng Bệnh viện Từ Dũ trang bị nhiều hệ thống hiện đại. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Các công trình được đầu tư, xây dựng bằng nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện, là công trình phục vụ thiết thực cho điều trị, chăm sóc, bảo vệ nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”", BS-CK2 Trần Ngọc Hải cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Việc Bệnh viện Từ Dũ chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm MRI 3.0 và Khu hồi sức - hồi sức cấp cứu không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với bệnh viện mà còn là một bước tiến lớn trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, là tin vui lớn đối với ngành y tế TPHCM.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Huỳnh Thành Đạt, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại là điều kiện cần, nhưng nhân tố con người mới là yếu tố thật sự quyết định sự thành công. Chính vì vậy, đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên Bệnh viện Từ Dũ cần nhanh chóng làm chủ và khai thác hiệu quả hệ thống MRI 3.0 Tesla và các trang thiết bị mới tại Khu hồi sức – hồi sức cấp cứu; không ngừng học tập, trau dồi chuyên môn để nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

"Bệnh viện Từ Dũ cần tiếp tục phát huy, giữ vững vị thế là trung tâm chuyên sâu về sản phụ khoa và sơ sinh của cả nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân”, đồng chí Huỳnh Thành Đạt kỳ vọng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khánh thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Cùng ngày, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ tổ chức Tọa đàm triển khai thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) và BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm thu hút 26 bài báo cáo đến từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn TPHCM đề cập những thuận lợi, khó khăn và tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

THÀNH AN