Bình Dương: Nạn nhân bị đánh dã man sau va chạm giao thông đã qua đời

Trước đó, anh B. được chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM với chẩn đoán dập não trán hai bên, hôn mê sâu, tiên lượng rất xấu.

Cảnh đối tượng Lê Văn Hiền tấn công anh N.T.B được người dân ghi lại

Trong khi đó, nghi phạm đánh nạn nhân đến nguy kịch ngay giữa đường là Lê Văn Hiền, 37 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú tại phường Thới Hòa, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, sau khi bỏ về quê đã ra cơ quan công an đầu thú.

Chiều cùng ngày, Công an TP Bến Cát đã khởi tố Lê Văn Hiền để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo lời khai ban đầu, Hiền đánh anh B. vì bực tức sau khi xe máy của hai bên va quẹt trên đường.

Đối tượng Lê Văn Hiền

Như Báo SGGP đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 30-12-2024, tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - NE8, phường Thới Hòa, TP Bến Cát.

Người dân chứng kiến cho biết, vào thời gian trên đã nhìn thấy hai thanh niên lao vào ẩu đả ngay giữa ngã tư đường. Vụ việc xảy ra nhanh, nạn nhân bị đánh rất dã man. Khi nạn nhân nằm bất động, người này mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Công an TP Bến Cát và Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp vào cuộc điều tra ngay từ đầu, sớm xác định được nghi phạm, vận động đầu thú, sau đó di lý về Công an tỉnh phục vụ điều tra.

XUÂN TRUNG