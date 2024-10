Bình Dương: Xét xử sơ thẩm vụ án cháy quán karaoke An Phú

Sáng 24-10, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm 32 người thiệt mạng, xảy ra ngày 6-9-2022.

Trong số 6 bị cáo, 5 bị cáo bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về PCCC”, gồm: Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú, Bình Dương), Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng Phòng PCCC - Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thái Bình Anh).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ Đội Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Thuận An) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, bị can Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC - Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Thuận An) đã qua đời vào tháng 6-2023 do bệnh lý, nên cơ quan công an đình chỉ điều tra đối với trường hợp này.

Đại diện VKSND tỉnh Bình Dương đọc cáo trạng tại phiên tòa

Vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của cơ sở karaoke An Phú do sự cố chập điện trên trần la phông, sau đó nhanh chóng lan rộng lên tầng 3 khiến quán bị cháy dữ dội, khói bao trùm toàn bộ tòa nhà, gây hậu quả thảm khốc.

Đông đảo người nhà các nạn nhân tham gia phiên tòa

Ngày 8-9-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Sau đó, ông Lê Anh Xuân bị khởi tố và bắt tạm giam. Tiếp tục điều tra, thêm 4 bị can khác cũng lần lượt bị khởi tố vì liên quan vụ cháy này.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương tại phiên sơ thẩm

Sáng 24-10, Hội đồng xét xử thực hiện các thủ tục xét xử. Trưa cùng ngày, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương đọc cáo trạng truy tố các bị cáo liên quan vụ án.

Toàn cảnh phiên tòa

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày (24 và 25-10-2024).

