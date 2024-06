Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho lực lượng công an Đà Nẵng

Trước đó, ngày 14-6, Công an Đà Nẵng đã khám phá thành công chuyên án SGK-192, triệt xóa đường dây chuyên sản xuất, buôn bán SGK giả quy mô lớn tại thành phố Đà Nẵng. Cơ quan công an đã xác định và làm rõ Lê Duy Quang (42 tuổi) và Nguyễn Văn Ánh (44 tuổi) cùng trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) là hai nghi phạm cầm đầu.

Tiếp tục mở rộng điều tra tại TPHCM, ban chuyên án phát hiện, bắt thêm các nghi phạm khác trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa nêu trên, gồm Nguyễn Trung Luật (43 tuổi, trú quận 12), Phạm Ngọc Quang (47 tuổi, trú quận Gò Vấp), Phạm Thạch Kim Điền (39 tuổi, trú quận Bình Tân).

Cơ quan công an đã thu giữ 1 triệu con tem, 600.000 cuốn sách giả thành phẩm và bán thành phẩm, trị giá khoảng 12 tỉ đồng, toàn bộ máy in, máy cắt, máy đóng kim, máy may chỉ, máy dán keo, xe ô tô, bản kẽm, giấy in... Đồng thời tạm giữ hình sự các nghi phạm liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong suốt quá trình phá án, NXB Giáo dục Việt Nam và một số đơn vị thành viên đã tích cực phối hợp với công an trong việc xác nhận sách giả, kiểm đếm và phân loại sách. Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến chúc mừng, thưởng nóng Công an thành phố.

Ngày 24-6, đại diện lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam đã đến tặng thưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an thành phố Đà Nẵng về thành tích này.

Theo NXB Giáo dục Việt Nam, trong năm 2024, tại nhiều tỉnh/thành như Đồng Nai, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Vũng Tàu…, các đơn vị chức năng đã liên tiếp phát hiện và tạm giữ các cuốn sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo sản phẩm của NXB Giáo dục Việt Nam. Chuẩn bị vào năm học mới, SGK là sản phẩm được nhiều phụ huynh, học sinh tìm mua tại các nhà sách. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để SGK giả trà trộn trên thị trường. NXB Giáo dục Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh lựa chọn mua sách tại các cửa hàng trong hệ thống NXB Giáo dục Việt Nam, tránh mua phải SGK giả, sách lậu không bảo đảm chất lượng.

NHUNG TRẦN