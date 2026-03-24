Cá mái chèo liên tiếp dạt vào bờ biển tỉnh Lâm Đồng

Trong khoảng 3 ngày qua, cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) liên tiếp dạt vào bờ biển của tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 24-3, người dân phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một con cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) có kích cỡ lớn trôi dạt vào bờ biển.

VIDEO: Cá mái chèo trôi dạt vào bờ biển tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: Người dân cung cấp

Con cá mái chèo này dài khoảng 4m, đã chết, trôi dạt vào bờ biển trước một khu du lịch thuộc đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né.

Con cá có thân dài, dẹt, màu bạc sáng, dọc sống lưng là dải vây đỏ đặc trưng. Chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp, nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem và ghi lại hình ảnh. Hiện, chính quyền và người dân đang hoàn tất các thủ tục để an táng theo phong tục ngư dân miền biển. Một số ngư dân địa phương cho biết, cách đây khoảng 7 năm, tại khu vực Mũi Né cũng từng xuất hiện cá mái chèo "lụy" trên bờ biển.

Trước đó, chiều 22-3, người dân và du khách tại bãi biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) cũng bất ngờ phát hiện một con cá mái chèo dài gần 4m dạt vào bờ. Nhiều người dân cho biết, đây là lần đầu tiên họ tận mắt nhìn thấy loài cá này.

Trước đó, ngày 22-3, một con cá mái chèo tương tự cũng dạt vào bờ biển Lâm Đồng

Cá mái chèo, còn gọi là cá hố rồng, ruy băng, có tên khoa học là Regalecus glesne. Loài này nổi bật với thân hình dẹt dài như dải lụa bạc, có thể đạt chiều dài hơn 10m. Đặc điểm của chúng là chiếc vây lưng đỏ rực kéo dài từ đỉnh đầu xuống phần thân, trông giống như chiếc mái chèo – nguồn gốc cho cái tên dân gian của chúng.

Theo các chuyên gia, cá mái chèo thường sống ở độ sâu từ 200m đến 1.000m dưới mặt biển, và chỉ dạt lên bờ khi bị thương hoặc do thay đổi đột ngột trong môi trường sống.

NGUYỄN TIẾN