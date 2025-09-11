Cà Mau hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về chuyển đổi số

Chiều 11-9, tại Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân và Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái ký thỏa thuận hợp tác

Theo đó, hai bên tăng cường hợp tác, hỗ trợ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại tỉnh Cà Mau.

Trên tình thần thỏa thuận, VNPT sẽ đề xuất triển khai các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến, phù hợp với điều kiện, cơ sở hạ tầng của tỉnh để đặt nền móng cho việc phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Đề xuất, tư vấn cung cấp các giải pháp phát triển hạ tầng phục vụ hoạt động điều hành của chính quyền tỉnh trên cơ sở kết hợp mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng Internet, trung tâm dữ liệu của tỉnh để phục vụ kết nối liên thông, xuyên suốt 2 cấp chính quyền tỉnh - xã/phường.

Bên cạnh đó, VNPT phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau giới thiệu, tư vấn, hợp tác, chuyển giao công nghệ và triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Triển khai cung cấp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử hướng tới phát triển toàn diện nền kinh tế số.

Triển khai các giải pháp y tế thông minh, giáo dục thông minh, công dân số, hỗ trợ triển khai chương trình Bình dân học vụ số, đào tạo trực tuyến và các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thói quen tương tác số và hình thành văn hoá số.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân kỳ vọng việc hợp tác với VNPT sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tỉnh, góp phần đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Qua đó, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Cà Mau.

TẤN THÁI