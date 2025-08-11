Cần phản ánh kỹ và sâu hơn về tác động của lộ trình giảm, tiến tới cấm xe máy xăng

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị báo cáo về công tác dân nguyện cần phản ánh kỹ và sâu hơn về tác động xã hội của lộ trình giảm và tiến tới cấm xe máy xăng ở nội thành Hà Nội, TPHCM.

Góp ý về báo cáo công tác dân nguyện tháng 7 tại phiên họp thứ 48 của UBTVQH sáng 11-8, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị báo cáo về công tác dân nguyện cần phản ánh kỹ và sâu hơn về tác động xã hội của lộ trình giảm và tiến tới cấm xe máy xăng ở nội thành Hà Nội, TPHCM.

“Đề nghị Chính phủ tăng cường công tác truyền thông, vì hiện nay truyền thông về nội dung này chưa rõ nét, trong khi thông tin trên mạng lại rất nhiều, khiến nhân dân lo lắng. Mặc dù đồng tình với chính sách hướng tới giảm phát thải, nhưng cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm hoàn toàn. Bên cạnh đó, cần có biện pháp hỗ trợ từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm, thay thế…”, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh và cho rằng cần có thông tin, giải pháp phù hợp để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước (bảo vệ môi trường), doanh nghiệp sản xuất xe xăng và người dân (người mới mua xe máy xăng nhưng chỉ còn 1 năm nữa sẽ không được hoạt động trong vùng Vành đai 1 của TP Hà Nội).

Nhiều vấn đề cụ thể phát sinh trong quá trình thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương cũng đã được các thành viên UBTVQH cho ý kiến. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới bày tỏ lo ngại về tình trạng dịch heo tai xanh đang lan rộng, trong khi số cán bộ thú y rất thiếu, có những xã không có cán bộ thú y, gây khó khăn lớn cho việc theo dõi và ngăn chặn dịch bệnh. Ông đề nghị chú trọng điều này trong quá trình sắp xếp tổ chức của chính quyền 2 cấp ở cấp cơ sở.

Vấn đề khác được Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ quan tâm là công tác quản lý giáo dục trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: “Chính quyền cấp xã, phường hoàn chỉnh mạnh hơn nhiều so với mô hình trước đây, nhưng phải gánh thêm rất nhiều chức năng nhiệm vụ phân cấp, phân quyền từ huyện, thậm chí từ tỉnh xuống. Riêng lĩnh vực giáo dục, vấn đề khó nhất là thiếu cán bộ có kinh nghiệm về quản lý giáo dục để theo dõi”. Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh đề nghị, bên cạnh việc kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, cần xem xét, quy định hợp lý về phương thức hoạt động để đảm bảo cho họ hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng kết nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận các ý kiến phát biểu và đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành để hướng dẫn, tập huấn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cấp xã, phường để khắc phục tình trạng ách tắc công việc, giải tỏa bớt áp lực cho cán bộ cơ sở.

Phó Chủ tịch Trần Quang Phương cũng lưu ý về lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông; đề nghị có giải pháp hiệu quả hơn để huy động các tập đoàn lớn đóng góp tích cực vào chuyển đổi số, Chính phủ số. “Cần có giải pháp không chỉ cho địa phương vùng sâu vùng xa, mà cả các xã, phường trung tâm để giải quyết việc nghẽn do đường truyền, băng thông rộng thường xuyên bị treo nếu cùng lúc có nhiều giao dịch trên môi trường mạng”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu cụ thể.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tại phiên giải trình về thuốc giả, thực phẩm giả tới đây, ủy ban sẽ mời 3 bộ: Bộ Y tế, Bộ KH-CN và Bộ Công thương trả lời chính.

