Nỗ lực giúp người dân gượng dậy sau bão số 13

Sau cơn bão số 13, nhiều làng chài ven biển tỉnh Gia Lai gánh chịu thiệt hại nặng nề do sức tàn phá dữ dội của gió bão, kết hợp với triều cường và sóng lớn. Bão đi qua, các làng chài trở nên xác xơ, nhiều nhà dân bị sập đổ hoàn toàn vẫn chưa thể dọn dẹp, khắc phục.
Trong ngày 8-11, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân đội, công an tiếp tục về tỉnh Gia Lai để khắc phục hậu quả của bão số 13.
Tại ven biển bán đảo Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai được huy động để tổng lực giúp người dân khắc phục nhà cửa, thiệt hại sau bão.
Tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở
Ngày 8-11, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương ven biển.
Tại khu vực ven biển Phù Mỹ Bắc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị chính quyền địa phương rà soát, quy hoạch và bố trí lại các khu dân cư nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão và triều cường gây ra. Ông nhấn mạnh, cần hạn chế tình trạng người dân xây dựng nhà cửa tự phát, trái phép ven biển, nơi thường xuyên chịu tác động nặng nề của bão và triều cường.
Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các địa phương tập trung nguồn lực để khắc phục nhanh thiệt hại do bão số 13, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để báo cáo tỉnh có phương án hỗ trợ kịp thời; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở sau bão.