Nỗ lực giúp người dân gượng dậy sau bão số 13

Sau cơn bão số 13, nhiều làng chài ven biển tỉnh Gia Lai gánh chịu thiệt hại nặng nề do sức tàn phá dữ dội của gió bão, kết hợp với triều cường và sóng lớn. Bão đi qua, các làng chài trở nên xác xơ, nhiều nhà dân bị sập đổ hoàn toàn vẫn chưa thể dọn dẹp, khắc phục.

Trong ngày 8-11, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân đội, công an tiếp tục về tỉnh Gia Lai để khắc phục hậu quả của bão số 13.

Lực lượng công an cùng người dân giúp đỡ một gia đình bị sập hoàn toàn sau bão số 13

Tại ven biển bán đảo Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai được huy động để tổng lực giúp người dân khắc phục nhà cửa, thiệt hại sau bão.



Công an tỉnh Gia Lai giúp người dân ở làng chài Lý Chánh (bán đảo Nhơn Lý)

Cảnh sát PCCC-CNCH tham gia giúp người dân ở làng chài Lý Lương (bán đảo Nhơn Lý)

Nhiều ngôi nhà ven biển bán đảo Nhơn Lý bị gió bão, triều cường cuốn sập hoàn toàn

Bên trong ngôi nhà ở làng Lý Chánh (bán đảo Nhơn Lý, Gia Lai) bị cuốn sập

Nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát để sớm xây dựng lại nhà cửa sau bão

Cán bộ, chiến sĩ công an được huy động dọn dẹp đổ nát sau bão số 13 ở bán đảo Nhơn Lý

Ngôi nhà ven biển bán đảo Nhơn Lý

Khung cảnh ngổn ngang sau bão, triều cường ở làng biển Lý Chánh, bán đảo Nhơn Lý

Khung cảnh đổ nát sau bão, triều cường ở làng chài bán đảo Nhơn Lý

Bà Nguyễn Thị Sáu (63 tuổi, làng biển Lý Chánh) không kìm được nước mắt kể về các thiệt hại, tổn thất của người dân sau bão số 13

Người đàn ông dọn dẹp bên trong ngôi nhà đổ nát

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH tỉnh Gia Lai cùng phương tiện tham gia khắc phục bão trong nhiều ngày qua tại ven biển các bán đảo ở Gia Lai

Trung tá Đặng Lê Bình, Phó Đội trưởng Đội PCCC-CNCH khu vực số 3 (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tỉnh Gia Lai) cho biết: “Tại làng Lý Lương, chúng tôi huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão. Hiện, thiệt hại đang rất lớn, công tác khắc phục có thể kéo dài. Chúng tôi quyết tâm khắc phục hoàn toàn rồi mới rút quân”

Khu vực Bãi Nồm ở bán đảo Nhơn Lý bị thiệt hại nặng sau bão, triều cường

Tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở Ngày 8-11, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương ven biển. Tại khu vực ven biển Phù Mỹ Bắc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị chính quyền địa phương rà soát, quy hoạch và bố trí lại các khu dân cư nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão và triều cường gây ra. Ông nhấn mạnh, cần hạn chế tình trạng người dân xây dựng nhà cửa tự phát, trái phép ven biển, nơi thường xuyên chịu tác động nặng nề của bão và triều cường. Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác khắc phục bão tại ven biển Phù Mỹ Bắc Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các địa phương tập trung nguồn lực để khắc phục nhanh thiệt hại do bão số 13, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để báo cáo tỉnh có phương án hỗ trợ kịp thời; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở sau bão.

NGỌC OAI