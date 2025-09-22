Cháy chợ ở TPHCM trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Khuya 21-9, Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại chợ Xuân Thới Sơn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21-9, người dân phát hiện hỏa hoạn bùng phát từ ki ốt ở chợ Xuân Thới Sơn nên đã hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do có nhiều vật liệu dễ cháy.

Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM cùng nhiều phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy đến hiện trường dập lửa

Tại hiện trường, nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

CẨM TUYẾT