Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân, tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

Sáng 25-1, tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương tưởng nhớ, tri ân cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ – nhà trí thức yêu nước tiêu biểu, người có nhiều đóng góp đặc biệt quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và Quốc hội Việt Nam.

Tại gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: THẾ ANH

Trò chuyện thân mật với gia đình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ.

Trong hành trình 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026), đặc biệt là giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đã để lại dấu ấn sâu đậm, có ý nghĩa lớn đối với cả nước nói chung và miền Nam nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến dâng hương cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: THẾ ANH

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu giai đoạn triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030, tạo nền tảng cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn. “Phường, xã mạnh thì thành phố mới mạnh, thành phố mạnh thì đất nước mới mạnh”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: THẾ ANH

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí mong muốn gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM nói riêng cũng như của đất nước nói chung.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc sắp đến, thay mặt Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện thân mật với gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Hữu Châu, con trai trưởng cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng với những quyết sách chiến lược, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10-7-1910 tại làng Long Phú, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) là nhà trí thức yêu nước tiêu biểu, nhà hoạt động chính trị mẫu mực, luật sư nổi tiếng, sớm tham gia phong trào yêu nước chống thực dân Pháp. Trải qua nhiều năm bị giam cầm nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết cách mạng kiên trung. Đồng chí từng giữ nhiều trọng trách quan trọng. Năm 1962, khi trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đóng vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, là gương mặt trí thức tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc giữa các tầng lớp nhân dân miền Nam. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VII, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quốc hội kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc, đồng chí được truy tặng Huân chương Sao Vàng, danh hiệu cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam.

MẠNH THẮNG