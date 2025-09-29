Huế: Nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 10

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng vũ trang TP Huế phối hợp với chính quyền và các lực lượng xung kích địa phương nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Video: Cứu hộ, trục vớt tàu cá TTH- 96454TS bị chìm trong bão số 10

Sáng 29-9, BĐBP TP Huế điều động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 ngư dân trục vớt tàu cá TTH-96454TS của ông Nguyễn Văn Tấn bị chìm. Chiều 28-9, trong lúc neo đậu tránh bão số 10, tàu cá của ông Tấn đã bị sóng to, gió lớn đánh va vào trụ cầu, làm đứt dây neo và chìm.

Cứu hộ, trục vớt tàu cá bị chìm trong bão số 10

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Vinh Hiền huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Quân sự xã Vinh Lộc tiến hành cưa cây để thông các tuyến đường liên thôn. Đồng thời, hỗ trợ lợp lại mái ngói bị tốc mái cho các hộ gia đình ở thôn Giang Chế, xã Vinh Lộc.

Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Huế cho biết, mặc dù không phải là trọng tâm bão đổ bộ nhưng với tinh thần không chủ quan, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, tích cực triển khai các phương án ứng phó với bão số 10.

Nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão số 10

VĂN THẮNG