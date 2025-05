Công an Quảng Ngãi bắt giữ nhóm đối tượng gây án tại Lâm Đồng

Ngày 11-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt giữ, tạm giam nhóm đối tượng đang trốn chạy sau khi gây án tại Lâm Đồng.

Trước đó, vào ngày 10-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng có một nhóm đối tượng là nghi can vụ dùng dao và mã tấu chém người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lâm Đồng. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã trốn chạy trên xe ô tô về hướng các tỉnh miền Trung.

Nhóm đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ

Đến khoảng 18 giờ 30 phút 10-5, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (khu vực 3) phối hợp với cán bộ cảnh sát giao thông Trạm Đức phổ và Công an xã Phổ Cường đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng này khi vừa đến địa bàn Quảng Ngãi.

Nhóm đối tượng bị truy bắt gồm Nguyễn H. Quân (sinh năm 1993, tỉnh Lâm Đồng); Ngô D. Quang (sinh năm 1997), Ngô N. Quyết (sinh năm 2002) và Ngô P. Hùng (sinh 2002, cùng trú tỉnh Phú Thọ).

Qua khai thác nhanh các đối tượng, nhóm 4 nghi can trên đã dùng dao, mã tấu chém nhiều nhát vào đầu, tay, chân anh P.Đ.C.L. (sinh năm 1984, tỉnh Lâm Đồng) khiến anh L. bị thương nặng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan Truy bắt nhóm đối tượng chém đứt lìa bàn tay người đàn ông tại Lâm Đồng

NGUYỄN TRANG