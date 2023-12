Công khai dữ liệu của cơ sở giáo dục mầm non

Sở GD-ĐT TPHCM vừa cho biết, hiện tất cả thông tin dữ liệu về giấy phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy, tổng số trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn TPHCM đều được công khai trên trang web của ngành giáo dục và đào tạo.

Đây là một trong những nỗ lực của cơ quan quản lý nhằm công khai chất lượng giáo dục, tăng cường quản lý một cách có hệ thống; đồng thời thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu của bậc mầm non, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của thành phố.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM), toàn thành phố hiện có 1.283 trường mầm non, trong đó có 810 trường ngoài công lập. Cùng với đó, trên địa bàn TP Thủ Đức và 21 quận huyện, có tổng cộng 1.844 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, mầm non độc lập đang hoạt động.

Để tra cứu thông tin liên quan đến các cơ sở giáo dục ở bậc học này, phụ huynh chỉ cần một thiết bị điện tử có kết nối internet, truy cập vào cổng thông tin của ngành giáo dục và đào tạo tại địa chỉ https://hcm.edu.vn để xem được thông tin của tất cả cơ sở giáo dục mầm non.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM), cho biết: “Việc cập nhập dữ liệu lên cổng thông tin điện tử của toàn ngành được thực hiện từ năm học 2022-2023. Trong quá trình triển khai, Sở GD-ĐT TPHCM thường xuyên phối hợp với các địa phương cập nhật tình hình tăng/giảm, chuyển đổi địa điểm hoạt động của các cơ sở ngoài công lập để thông tin một cách nhanh chóng và chính xác đến phụ huynh”.

Đại diện các cơ sở giáo dục mầm non đều cho biết, việc công khai dữ liệu giúp phụ huynh có thêm điều kiện tìm hiểu về chương trình đào tạo, cơ sở pháp lý trong việc thành lập trường đối với các cơ sở ngoài công lập, loại bỏ tình trạng phụ huynh gửi con vào các cơ sở chưa được cấp phép gây ảnh hưởng quyền lợi của trẻ.

Tới đây, dữ liệu sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung đầy đủ theo từng năm, tích hợp thêm thông tin liên quan hệ thống bản đồ GIS giúp phụ huynh dễ dàng xác định khoảng cách từ nhà đến trường để chọn cơ sở thuận tiện nhất cho việc đưa đón con em.

