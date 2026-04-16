Tiêu dùng thông minh

Co.op Food chuẩn hóa hệ thống, hướng tới tăng trưởng bền vững

SGGP

Trước xu thế thị trường bán lẻ thực phẩm cạnh tranh ngày càng cao, hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh, chuỗi cửa hàng Co.op Food xác định năm 2026 là giai đoạn tái định vị theo hướng chuẩn hóa vận hành.

Theo định hướng, toàn hệ thống sẽ tập trung chuẩn hóa mô hình cửa hàng, đồng bộ hình ảnh thương hiệu theo định hướng thân thiện môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng vận hành tại từng điểm bán. Đây được xem là nền tảng để Co.op Food củng cố vai trò trong phân khúc bán lẻ thực phẩm tiện lợi.

Cùng với đó, việc khai thác dữ liệu khách hàng được đẩy mạnh nhằm nhận diện rõ các nhóm tiêu dùng chủ lực, từ đó xây dựng danh mục hàng hóa và chiến lược trưng bày phù hợp, đáp ứng sát nhu cầu thực tế. Ở góc độ kinh doanh, hệ thống chú trọng kiểm soát chi phí, tối ưu doanh thu và nhân rộng các mô hình hiệu quả, hướng tới mục tiêu tăng trưởng ổn định.

Với các định hướng này, Co.op Food không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới phân phối hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày theo hướng an toàn, tiện lợi và bền vững.

MỸ HẠNH

