Saigon Co.op mở rộng mạng lưới tại Tây Ninh

Saigon Co.op tiếp tục mở rộng hệ thống khi triển khai siêu thị Co.opmart Thủ Thừa tại khu đô thị Agora City (xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh). Đây được xem là bước đi nhằm tăng độ phủ tại khu vực Đông Nam bộ, nơi đang có tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân cư nhanh.

Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 5.800m2 theo mô hình tổ hợp thương mại - dịch vụ. Trong giai đoạn đầu, khu siêu thị Co.opmart với diện tích khoảng 1.600m2 sẽ cung ứng các mặt hàng thiết yếu, ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOP và nông sản địa phương, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Ở giai đoạn tiếp theo, dự án dự kiến mở rộng thành trung tâm thương mại cao 5 tầng, tích hợp khu ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí và dịch vụ tiện ích. Mô hình này hướng đến việc hình thành một điểm đến tiêu dùng - trải nghiệm cho người dân khu vực Thủ Thừa và vùng lân cận. Theo đại diện Saigon Co.op, việc phát triển Co.opmart Thủ Thừa nằm trong chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ theo hướng hiện đại, gắn với nhu cầu tiêu dùng tại từng địa phương. Bên cạnh việc phát triển điểm bán, doanh nghiệp cũng tập trung kết nối nguồn cung tại chỗ, qua đó hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương và đưa hàng hóa đến gần người tiêu dùng hơn.

Việc mở rộng mạng lưới tại Tây Ninh cho thấy xu hướng dịch chuyển của các hệ thống bán lẻ lớn về khu vực ngoài trung tâm, nơi dư địa thị trường còn lớn và nhu cầu tiêu dùng đang tăng nhanh.

