Gia tăng liên kết chuỗi: Nỗ lực kiểm soát an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm không còn là trách nhiệm riêng lẻ của từng khâu mà đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất, phân phối và người tiêu dùng. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh các vụ ngộ độc có xu hướng gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp; nhiều “khoảng trống” trong kiểm soát chuỗi đã bộc lộ rõ, cần chuyển sang cơ chế kiểm soát xuyên suốt, từ đầu vào sản xuất, chế biến đến lưu thông và tiêu dùng.

Khu sản phẩm gắn nhãn “Tick xanh trách nhiệm” tại siêu thị được người tiêu dùng đón nhận

Áp lực an toàn theo chuỗi ngày càng lớn

Theo Bộ Y tế, quý 1-2026, cả nước ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng tới 20 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 9 vụ quy mô lớn với trên 30 người mắc, chiếm khoảng 25%. Các sự cố không chỉ nhiều hơn về số vụ mà còn nghiêm trọng hơn về mức độ ảnh hưởng. Với TPHCM, mặc dù các sự cố không xuất hiện dồn dập nhưng lại xảy ra theo cụm, quy mô lớn và khó truy vết nguồn gây nhiễm. Điển hình là vụ hàng trăm học sinh nghi ngộ độc vừa xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) khiến nhiều em phải nhập viện sau bữa ăn bán trú. Trước đó, một số ca nghi ngộ độc cũng được ghi nhận tại bếp ăn công nghiệp, cho thấy rủi ro không chỉ nằm ở các quán ăn nhỏ lẻ mà đã lan vào cả những hệ thống cung ứng suất ăn tập trung.

Ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM, nhận xét, “điểm mù” trong quản lý chuỗi thực phẩm kéo dài từ nguyên liệu đầu vào, khâu chế biến đến phân phối. Các vụ việc không còn đơn thuần là lỗi ở một khâu riêng lẻ, mà thường là kết quả của chuỗi sai sót tích tụ, từ nguồn nguyên liệu có nguy cơ nhiễm vi sinh, điều kiện bảo quản đến thời gian vận chuyển và phục vụ vượt ngưỡng an toàn. Theo ông Đào Hà Trung, với các mô hình phục vụ số đông như bếp ăn trường học hay suất ăn công nghiệp,chỉ một “điểm gãy” trong chuỗi cũng có thể kéo theo hàng chục, thậm chí hàng trăm người bị ảnh hưởng. Điều này đặt ra yêu cầu phải có sự quản lý, giám sát đồng bộ, từ sản xuất, phân phối đến khi sản phẩm lên bàn ăn.

Thực tế, theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, với một đô thị hơn 14 triệu dân như TPHCM thì việc kiểm soát an toàn thực phẩm rất phức tạp. “Vấn đề cốt lõi nằm ở việc thị trường hiện nay tồn tại song song 2 nhóm: những doanh nghiệp làm ăn bài bản, tuân thủ quy chuẩn và nhóm sản xuất chạy theo giá rẻ, sẵn sàng bỏ qua tiêu chuẩn chất lượng. Khi thiếu cơ chế sàng lọc minh bạch, người tiêu dùng khó phân biệt, còn doanh nghiệp làm đúng lại bất lợi trong cạnh tranh”, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết.

Đồng bộ quản lý từ sản xuất đến phân phối

Theo đại diện Sở Công thương, yêu cầu đặt ra không chỉ là siết kiểm tra ở khâu cuối, mà phải kiểm soát ngay từ đầu vào và xuyên suốt toàn bộ chuỗi từ sản xuất, chế biến đến phân phối, nơi các hệ thống bán lẻ và kênh lưu thông đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc “lọc” sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng. “Chúng tôi đã triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” hơn 1 năm nay và bước đầu ghi nhận kết quả tích cực. Tham gia chương trình này, các sản phẩm đều phải công khai, minh bạch quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và được kiểm tra, xác nhận trước khi đưa ra thị trường”, ông Nguyễn Nguyên Phương chia sẻ và cho biết, khi có cơ chế sàng lọc rõ ràng, các hệ thống phân phối và người tiêu dùng cùng tham gia nhận diện, từ đó tạo áp lực thị trường buộc những đơn vị làm ăn thiếu trách nhiệm phải tự điều chỉnh hoặc bị đào thải.

Ở góc độ nhà sản xuất, ông Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc HTX Tuấn Ngọc, cho rằng, khi đơn vị chủ động minh bạch nguồn nguyên liệu, quy trình canh tác và nâng cao trách nhiệm với sản phẩm của mình, không chỉ đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối mà còn tạo được niềm tin bền vững với người tiêu dùng. “Chúng tôi đang cung cấp khoảng 1 tấn rau xanh mỗi ngày cho các hệ thống phân phối. Để duy trì đầu ra ổn định, điều quan trọng nhất không phải là giá, mà là chất lượng phải được kiểm soát và truy xuất được”, ông Tuấn chia sẻ.

Ở khâu phân phối, Saigon Co.op đang giữ vai trò như một “bộ lọc” cuối của chuỗi cung ứng. Mỗi ngày, hệ thống bán lẻ này phục vụ khoảng 1 triệu lượt khách, vì vậy an toàn thực phẩm được xác định là tiêu chí cốt lõi trong hoạt động vận hành. Ông Dương Minh Quang, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, doanh nghiệp áp dụng quy trình thẩm định chặt chẽ với nhà cung cấp, ưu tiên đơn vị đạt các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, HACCP, ISO. Mỗi năm, hệ thống thực hiện hơn 400 lượt đánh giá trực tiếp tại cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm khoảng 26.000 mẫu tại phòng thí nghiệm nội bộ và hơn 2.800 mẫu tại các đơn vị độc lập. “Việc kiểm soát không dừng ở khâu đầu vào mà kéo dài đến tận điểm bán. Tại các siêu thị, đội ngũ QA/ QC được bố trí thường trực với thiết bị kiểm tra nhanh để giám sát điều kiện bảo quản, trưng bày và chất lượng hàng hóa khi tiếp nhận. Song song đó, doanh nghiệp còn tổ chức đào tạo, tập huấn cho nhà cung cấp nhằm nâng chuẩn toàn chuỗi, thay vì chỉ sàng lọc ở khâu cuối”, ông Dương Minh Quang nói.

Saigon Co.op là một trong những đơn vị tiên phong tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” do Sở Công thương TPHCM triển khai. Đến nay, hơn 100 nhà cung cấp đã cùng tham gia với trên 1.000 sản phẩm đạt chuẩn, qua đó góp phần sàng lọc chất lượng từ nhà cung cấp đến điểm bán. Sự phối hợp đồng bộ này cho thấy, an toàn thực phẩm không còn là yêu cầu mang tính đối phó, mà dần trở thành tiêu chuẩn chung trong vận hành chuỗi cung ứng - nơi mỗi mắt xích phải nâng cao trách nhiệm nếu muốn đi cùng thị trường lâu dài.

MINH XUÂN