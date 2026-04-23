Tăng kết nối sản phẩm OCOP với kênh phân phối

Chương trình giới thiệu đến người tiêu dùng 250 sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tiêu biểu đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao của 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trong tỉnh cung ứng. Đây được xem là cơ hội để các đặc sản địa phương tiếp cận trực tiếp khách hàng thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại, đồng thời giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

Theo đại diện siêu thị, nhiều năm qua, Co.opmart Vĩnh Long đã duy trì các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và đặc sản của doanh nghiệp địa phương, trong đó có sản phẩm OCOP. Việc tham gia hệ thống bán lẻ hiện đại đã giúp các cơ sở sản xuất nhỏ có thêm đầu ra ổn định, thay vì phụ thuộc vào kênh tiêu thụ truyền thống như trước đây.

