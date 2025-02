Cứu 4 người trong vụ cháy nhà dân ở Hải Phòng

Ngày 17-2, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu an toàn 4 người trong vụ cháy tại số 4/10/50 đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người.