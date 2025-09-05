Đà Nẵng khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi quốc tế

Chiều 5-9, UBND TP Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng trao thưởng và tặng hoa chúc mừng 2 học sinh

Theo bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, năm học 2024 - 2025, toàn ngành triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động dạy học.

Cùng với đó, tăng cường các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, tập huấn học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Nhờ vậy, chất lượng giáo dục ở các ngành học, bậc học được giữ vững; học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia tiếp tục đạt kết quả tốt.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và bà Lê Thị Bích Thuận, g iám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng trao thưởng và chúc mừng thành tích các thầy cô

Bên cạnh thành tích tại các kỳ thi cấp quốc gia như kỳ thi chọn học sinh giỏi; cuộc thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật; hội thi Tin học trẻ; cuộc thi Viết thư quốc tế UPU, học sinh TP Đà Nẵng được Bộ GD-ĐT xét chọn tham gia và đạt kết quả cao tại các kỳ thi quốc tế.

Nổi bật, em Huỳnh Huy Hưng và em Nguyễn Nhật Tuấn Kiệt, lớp 12A4 đoạt giải nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Hoa Kỳ.

Em Trần Quang Nhật, lớp 12A2 cùng 2 anh em sinh đôi Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu, lớp 11 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam trước đây) đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ hai được tổ chức tại Turkmenistan.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và các em học sinh đoạt giải

Em Cáp Kim Hoàng Bảo, lớp 11A3 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu, tổ chức tại Bulgaria.

Mới đây, em Nguyễn Phú Nhân đoạt Huy chương Vàng và em Hoàng Công Bảo Long đoạt Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025, tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 2 đến 9-8-2025. Cả 2 em đều là học sinh lớp 11A5, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương và nhìn nhận thành tích của các em góp phần khẳng định bản lĩnh, năng lực, trí tuệ của thế hệ trẻ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn hiện nay.

XUÂN QUỲNH