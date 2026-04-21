Đại tướng Lương Tam Quang là Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 702/QĐ-TTg vào ngày 20-4-2026 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự” (BCĐ).

BCĐ là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc triển khai đề án.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng BCĐ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng BCĐ.

Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm Thư ký BCĐ.

Một trong những nhiệm vụ của BCĐ là chỉ đạo rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ phục vụ số hóa hồ sơ, ký số và trao đổi, chia sẻ dữ liệu phục vụ hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự theo quy định.

Đề án "Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 3-2026. Mục đích của đề án là việc quản lý hồ sơ, tài liệu trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự được triển khai thống nhất, liên thông trong toàn bộ các khâu (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự); bảo đảm yêu cầu an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu theo quy định.

Đề án đặt mục tiêu đến hết năm 2027, bảo đảm vận hành toàn trình tố tụng hình sự và thi hành án hình sự trên môi trường số, đạt các chỉ tiêu: 100% tài liệu, hồ sơ vụ án hình sự đủ điều kiện được số hóa và quản lý thống nhất trong hồ sơ điện tử; văn bản tố tụng được tạo lập điện tử và ký số ngay khi ban hành, tài liệu giấy/chứng cứ được số hóa và gắn vào hồ sơ điện tử; hồ sơ giấy chỉ lưu theo yêu cầu bắt buộc để đối chiếu/kiểm tra.

LÂM NGUYÊN