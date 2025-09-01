Dàn nghệ sĩ các thế hệ sẽ cùng hòa giọng tại Quảng trường Ba Đình

Theo Ban Tổ chức, phần diễu hành của Khối Văn hóa - Thể thao sẽ đi cuối, sau đó 80 nghệ sĩ tiêu biểu di chuyển về vị trí được chỉ định, tạo thành đội hình hợp xướng để biểu diễn. Con số 80 mang ý nghĩa biểu tượng, gắn với chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc.
Dự kiến, chương trình sẽ có liên khúc kéo dài 15 phút với các ca khúc như: Tôi là người Việt Nam, Giai điệu tự hào, Việt Nam ơi!... Đây sẽ là phần biểu diễn khép lại chương trình lễ kỷ niệm, hứa hẹn mang đến dư âm tự hào, thiêng liêng cho hàng chục ngàn người tham dự tại Quảng trường Ba Đình.
Danh sách nghệ sĩ tham gia được hé lộ: NSND Quốc Hưng, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Phạm Khánh Ngọc, Phương Mỹ Chi, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Hoàng Bách, ban nhạc Bức Tường, Erik, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hoàng Hiệp… Trong đó, ca sĩ Mỹ Tâm sẽ thể hiện ca khúc Giai điệu tự hào của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, cùng hòa giọng với Phương Mỹ Chi, Hoàng Bách, Double2T và nhiều nghệ sĩ trẻ khác.