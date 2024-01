“Đánh mạnh, đánh trúng” vào nơi tiêu thụ tài sản nhằm “cắt cầu, giảm cung” với tội phạm xâm phạm tài sản

Công an TPHCM đã thành lập 10 tổ tuần tra kiểm soát (gọi tắt là 363) tuần tra không có giờ nghỉ với mục tiêu “đánh mạnh, đánh trúng” vào nơi tiêu thụ tài sản nhằm “cắt cầu, giảm cung” với loại tội phạm xâm phạm tài sản, nhất là cướp, cướp giật trong dịp Tết 2024.

Tối 3-1, Công an TPHCM họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG



Tại buổi họp báo, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi về việc phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, nhất là cướp ngân hàng; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, dịp tết, tội phạm xâm phạm tài sản, nhất là tội phạm "đường phố", như cướp, cướp giật diễn biến phức tạp. Do đó, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo PC02 làm chủ công, thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh.

Qua đó, Công an TPHCM đã thành lập 10 tổ tuần tra 363 tuần tra không có giờ nghỉ với mục tiêu “đánh mạnh, đánh trúng” vào nơi tiêu thụ tài sản nhằm “cắt cầu, giảm cung”. Ngoài ra, PC02 sẽ phối hợp với các cấp chính quyền, hệ thống chính trị để phòng ngừa tối đa, mang lại sự bình yên cho người dân vui xuân, đón tết.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhắc lại về vụ nhóm đối tượng dùng súng cướp gần 3,8 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank huyện Hóc Môn, Trung tá Nguyễn Thành Hưng cho biết, sau vụ việc Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an quận huyện và TP Thủ Đức mời toàn bộ ngân hàng trên địa bàn thành phố đến để hội ý, đưa ra các giải pháp để ngăn chặn…

Qua đó, các đơn vị thống nhất đưa ra giải pháp là các ngân hàng lắp camera nhận dạng. Đồng thời, khi người dân đến giao dịch, phía ngân hàng yêu cầu tất cả người dân phải cởi khẩu trang, mũ, áo khoác trước khi vào quầy giao dịch.

Bên cạnh đó, công an cũng xây dựng các biện pháp nghiệp vụ, tổng thể, để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm cướp ngân hàng.

Nhóm đối tượng cùng tang vật trong vụ dùng súng cướp gần 3,8 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank huyện Hóc Môn

Với loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Trung tá Nguyễn Thành Hưng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không giao dịch, cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cho bất cứ số điện thoại, người lạ nào.

“Không có chuyện cơ quan điều tra làm việc qua điện thoại và yêu cầu người dân chuyển tiền. Bản chất tội phạm lừa đảo lợi dụng không gian trên mạng nên người dân cần hết sức lưu tâm”,Trung tá Nguyễn Thành Hưng khuyến cáo.

Qua hơn 15 ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết, toàn thành phố đã xảy ra 247 vụ liên quan tội phạm về trật tự xã hội (giảm gần 21%) và bắt 225 đối tượng; triệt xóa 17 băng nhóm với 132 đối tượng; kiềm chế, trấn áp mạnh các băng nhóm, đối tượng cướp, cướp giật tài sản (giảm 11 vụ và điều tra khám phá đạt 87,5%).

CHÍ THẠCH