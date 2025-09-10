Dắt bò "đi dạo" trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Những ngày qua, trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) liên tiếp xuất hiện tình trạng bò đi lạc, thậm chí có cả trường hợp người dắt bò "đi dạo" trên đường, khiến nhiều tài xế lo sợ tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một con bò thản nhiên “tản bộ” ngay giữa làn xe trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng) đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

VIDEO: Bò và người đi bộ nhởn nhơ trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Trong video, nhiều ô tô buộc phải giảm tốc đột ngột, liên tục nhá đèn, bóp còi inh ỏi để tránh va chạm với bò. Không ít tài xế bày tỏ sự bức xúc vì chỉ cần một chút sơ suất, hậu quả rất khó lường.

Tài xế liên tục nhá đèn, bóp còi khi phát hiện con bò đi lạc trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Cũng trên tuyến cao tốc này, vừa qua, một tình huống khác khiến nhiều tài xế “thót tim”. Theo đoạn video do một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải, một con bò bất ngờ xuất hiện trên làn phải đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một người đàn ông được cho là chủ nhân của con bò này cũng thản nhiên tản bộ sát làn xe ô tô.

Sự việc ngay lập tức khiến nhiều tài xế giật mình, lập tức thắng gấp để tránh xảy ra tai nạn dây chuyền.

Người dân và con bò thản nhiên "đi dạo" trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thời gian qua, tình trạng người dân chăn thả gia súc bên trong hành lang bảo vệ đường cao tốc diễn ra rất phổ biến. Nhiều trường hợp, bò đi lạc lên trên đường cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn vị quản lý đường cao tốc nhiều lần có văn bản đề nghị chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền đến người dân không được chăn thả gia súc trong khu vực hành lang đường, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Các chuyên gia giao thông cảnh báo, việc gia súc đi vào cao tốc không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Với tốc độ lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tối đa 90km/giờ, chỉ cần một vật cản bất ngờ xuất hiện, tài xế khó có thể xử lý kịp thời.

Để tránh những sự việc tương tự tái diễn, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường cao tốc cần tăng cường biện pháp rào chắn, kiểm soát chặt chẽ các điểm dân sinh dọc tuyến. Đồng thời, người dân cũng cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không chăn thả hay dắt gia súc lên đường cao tốc.

NGUYỄN TIẾN