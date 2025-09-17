Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho một Phó giáo sư - bác sĩ

Ngày 17-9, Bộ Y tế cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước thu hồi Huân chương Lao động hạng ba đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng bộ môn Tâm thần (Trường Đại học Y Hà Nội), kiêm Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai).

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, theo Quyết định khen thưởng số 1326 QĐ-CTN ngày 28-11-2024 của Chủ tịch nước.

Trụ sở Viện Sức khỏe tâm thần

Lý do đề nghị thu hồi được Bộ Y tế đưa ra là theo đề nghị của Trường Đại học Y Hà Nội và đơn xin thu hồi danh hiệu Huân chương Lao động hạng ba của ông Nguyễn Văn Tuấn.

Trước đó, Trường Đại học Y Hà Nội nhận đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Tuấn che giấu kỷ luật, khai man thành tích năm 2022 để hợp thức hóa hồ sơ xin Huân chương Lao động hạng ba.

Tháng 8-2025, ông Nguyễn Văn Tuấn có đơn gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ), Bộ Y tế và Trường Đại học Y Hà Nội xin thu hồi Huân chương Lao động hạng ba.

Trong đơn, ông nêu, quá trình kê khai hồ sơ do thư ký bộ môn làm giúp, vì bận công việc và tin tưởng nhân viên nên đã ký mà không rà soát kỹ lại. Trong hồ sơ kê khai nhầm lẫn mức đánh giá về Đảng và thiếu thông báo kỷ luật mức khiển trách liên đới tập thể lãnh đạo viện của Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 7-2022 do lỗi nhân viên tại Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) vi phạm kỷ luật...

"Đối chiếu với tiêu chuẩn được xét tặng Huân chương Lao động hạng ba, theo quy định thì tôi chưa đạt. Vậy tôi làm đơn này để xin lỗi và xin được thu hồi Huân chương Lao động hạng ba của tôi", đơn viết.

Ông Nguyễn Văn Tuấn nhận bằng tiến sĩ ở Thụy Điển năm 2010; làm Trưởng bộ môn Tâm thần (Trường Đại học Y Hà Nội) từ năm 2015. Hai năm sau ông nhận học hàm phó giáo sư. Từ năm 2022 đến nay, ông Tuấn là Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần. Năm 2022, tại viện này xảy ra một số vi phạm khi một số nhân viên của đơn vị kê đơn thực phẩm chức năng vào đơn thuốc. Các cá nhân liên quan vụ việc bị kỷ luật, trong đó ông Tuấn với tư cách lãnh đạo đã bị khiển trách.

NGUYỄN QUỐC