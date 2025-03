Đề nghị truy tố người nước ngoài viết phần mềm cho vay nặng lãi tại Việt Nam

Bugaevskiy Tymur là người được Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, quốc tịch Ukraine) cử đến Việt Nam để viết phần mềm cho vay nặng lãi.

Theo hồ sơ, năm 2019, Roman quen biết với Lê Thanh Huỳnh Cang và được hỗ trợ tìm hiểu lĩnh vực tài chính ở Việt Nam. Sau đó, Roman lập 3 công ty và giao Cang quản lý, tổ chức cho vay qua ứng dụng Oncredit tại Việt Nam.

Tháng 4-2023, Công ty Onredit của Roman bị Công an TP Thủ Đức xử phạt 25 triệu đồng, do kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký. Sau đó, Roman chỉ đạo Cang tạm dừng hoạt động cho vay và xuất cảnh rời Việt Nam.

Tuy nhiên, Roman vẫn liên lạc với Cang đề nghị chuẩn bị thành lập các công ty mới. Mỗi công ty đảm nhiệm một công đoạn trong hoạt động cho vay qua ứng dụng Oncredit tại Việt Nam. Các công ty này đều là pháp nhân độc lập và mọi hoạt động đều theo sự điều hành, giám sát của Roman (tại Ukraine) và Cang (tại Việt Nam).

Khách vay tiền chỉ cần tải ứng dụng, điền thông tin cá nhân, cho phép phần mềm truy cập danh bạ cùng các ứng dụng trên điện thoại… và được đăng ký khoản vay.

Hệ thống duyệt tự động cho vay từ 5 - 20 triệu đồng, thời gian vay từ 5 - 30 ngày. Với mức lãi suất và phí dao động từ 1,8% đến 2,2%/ngày, tương đương 648% đến 792%/năm.

Cơ quan điều tra xác định có 20 khách vay tiền với 162 hợp đồng vay được duyệt. Tổng số tiền giải ngân cho vay là hơn 900 triệu đồng, số tiền thu về hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong đó, lãi suất thu về 268 triệu đồng nhưng chỉ có 8,1 triệu đồng là tiền lãi suất theo quy định. Số tiền thu lợi bất chính là hơn 260 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21-3-2024, Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM, Công an tỉnh Khánh Hòa, đồng loạt bắt và khám xét trụ sở 4 công ty tại TPHCM và Khánh Hòa.

Công an triệu tập 63 người liên quan; tạm giữ 68 laptop; 7 CPU, máy tính bảng; gần 100 điện thoại di động...

Cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản của 4 công ty trên.