Đề nghị tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 4 - 4,5 năm tù

Liên quan việc xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc tại Khách sạn Pullman (Hà Nội), cơ quan công tố chiều 4-11 đã đưa ra các mức án đề nghị với các bị cáo.

Theo đó, sau 1 tuần xét xử và tạm nghỉ, chiều 4-11, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (viện kiểm sát) đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 141 bị cáo.

đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt 5 bị cáo, trong đó 3 người quốc tịch Hàn Quốc tội “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Cho Choo Keun mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Cùng tội danh trên, 2 bị cáo là người Việt Nam gồm Phan Trường Giang (Giám đốc chi nhánh Công ty Việt Hải Đăng) bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; Nguyễn Đình Lâm (Phó tổng giám đốc công ty này) 30 - 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HỒNG NGUYÊN

Ở tội “Đánh bạc”, cơ quan công tố đề nghị tuyên bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình trước đây) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Trong số bị cáo còn lại hầu tòa về tội “Đánh bạc”, viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Bùi Văn Huynh (quê tỉnh Hải Dương trước đây, nay là Hải Phòng) từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù với số tiền đánh bạc nhiều nhất 16,3 triệu USD.

Bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) bị đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng và phạt bổ sung 40 - 50 triệu đồng về hành vi đánh bạc. Viện kiểm sát cũng đề nghị phạt 28 người khác 50 - 100 triệu đồng (không đề nghị phạt tù).

Bản luận tội xác định, trò chơi điện tử có thưởng với việc đặt cược bằng tiền hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất là hình thức đánh bạc bị pháp luật nghiêm cấm với người Việt Nam.

Trong vụ án này, các bị cáo đều có đủ năng lực điều khiển hành vi, nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật. Nhiều người từng có địa vị xã hội cao và có trình độ học vấn, đáng lẽ phải làm gương trong tuân thủ pháp luật, song lại tham gia đánh bạc và gây ra mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Nhiều bị cáo bỏ ra hàng triệu USD để đánh bạc, cho thấy hành vi đánh bạc trở thành thói quen và từng diễn ra trong thời gian dài, thể hiện sự coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Như Báo SGGP thông tin, CLB King Club ở địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Tuy nhiên, để có lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, đang bỏ trốn) thuê và chỉ đạo 3 người Hàn Quốc trên phối hợp 2 đối tượng người Việt Nam tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.

Từ ngày 4-2 đến 22-6-2024, các bị cáo đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Tổng số tiền cộng dồn mà những người chơi đã sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ số tiền mà các bị can đánh bạc bị thua.

GIA KHÁNH