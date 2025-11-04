Ép con học quá sức, cha mẹ có thể bị phạt đến 10 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; và phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo Nghị định, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng được áp dụng đối với các hành vi như: để vật nuôi, cây trồng, vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, khu sinh hoạt chung; chăn thả gia súc, gia cầm trong khu chung cư; vứt rác, vật thể khác lên tường rào hoặc khu vực liền kề với các mục tiêu bảo vệ.

Nghị định cũng quy định rõ mức xử phạt tối đa đối với cá nhân và tổ chức trong từng lĩnh vực:

- Phòng, chống bạo lực gia đình: cá nhân 30 triệu đồng, tổ chức 60 triệu đồng;

- An ninh, trật tự, an toàn xã hội: cá nhân 40 triệu đồng, tổ chức 80 triệu đồng;

- Phòng, chống tệ nạn xã hội: cá nhân 75 triệu đồng, tổ chức 150 triệu đồng.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; trục xuất.

Nhiều hành vi khác cũng bị xử phạt nghiêm khắc:

- Phát tán tài liệu, hình ảnh xuyên tạc làm ảnh hưởng uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân: phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng.

- Vi phạm quy định về cư trú (không đăng ký, không khai báo, không xuất trình giấy tờ...): phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình (hành hạ, ngược đãi, đe dọa, hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng): phạt đến 20 triệu đồng.

- Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức, cô lập, gây áp lực tâm lý thường xuyên có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

- Cưỡng ép người thân chứng kiến bạo lực hoặc tiếp xúc với hình ảnh, âm thanh kích động bạo lực nhằm gây áp lực tâm lý sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Mức phạt đối với tổ chức vi phạm cùng hành vi sẽ gấp đôi so với cá nhân.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-12-2025.

LÂM NGUYÊN