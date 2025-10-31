Đến sáng 31-10, miền Trung có 24 người thiệt mạng và mất tích

Sáng 31-10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung.

Theo báo cáo tổng hợp của các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng tính đến sáng 31-10, mưa lũ đã làm 24 người chết, mất tích (tăng 6 người so với báo cáo sáng 30-10).

Trong đó có 13 người chết tại 4 địa phương, 11 người mất tích tại 3 địa phương (nhiều nhất là tại Huế) và 34 người bị thương.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng thông tin, hiện còn 116.789 nhà bị ngập với 69 xã, phường còn ngập nhưng giảm dần về phạm vi và độ sâu nước (giảm 27 xã, phường so với báo cáo ngày 30-10).

Tuy nhiên, cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo: hiện nay, lũ trên sông Gianh (tỉnh Quảng Trị) đang lên, lũ trên các sông tại TP Huế và TP Đà Nẵng đang xuống.

Ngập lụt ở miền Trung

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh ở dưới mức báo động 3, sau đó xuống dần và ở trên mức báo động 2 khoảng 0,6m; trên sông Bồ và sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2 khoảng 0,2-0,3m, trên sông Hương xuống mức báo động 2; sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Do mưa lũ vẫn tiếp diễn phức tạp nên Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cảnh báo, từ ngày 31-10 đến 5-11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2 đến 3, có sông trên mức báo động 3.

