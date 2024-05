Diễn biến mới vụ 1 phụ nữ tố bị lừa hơn 30 tỷ đồng khi đăng ký chạy marathon

Liên quan đến vụ người phụ nữ ở TP Quy Nhơn (Bình Định) tố giác bị lừa đảo hơn 30 tỷ đồng khi đăng ký cho con và cháu chạy marathon, mở rộng điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố người phụ nữ này về tội “Tham ô tài sản”.

Thông tin trên được Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết trong quá trình đơn vị mở rộng điều tra vụ người phụ nữ sinh năm 1989 đến trình báo bị lừa đảo hơn 30 tỷ đồng khi đăng ký cho các con, cháu thi chạy marthon trên Facebook.

Theo diễn biến điều tra, danh tính người phụ nữ này là Nguyễn Thị Lệ Chi (35 tuổi, ở TP Quy Nhơn), là nhân viên 1 chi nhánh ngân hàng ở Bình Định.

Đơn vị tổ chức giải chạy marathon liên tục cảnh báo về các fanpage lừa đảo trên mạng

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 21-4, trong lúc lướt Facebook, Chi thấy fanpage cuộc thi chạy marathon dành cho trẻ em diễn ra tháng 6-2024 tại TP Quy Nhơn nên đã nhắn tin, đăng ký cho 2 con và 1 cháu của mình tham gia.

Tuy nhiên, đây là fanpage lừa đảo, nên Chi bị nhóm đối tượng lừa đảo mạng dẫn dắt mua hàng. Sau đó, nhóm lừa đảo lấy lý do sai cú pháp, sai lệnh chuyển tiền để lừa đảo khiến Chi mất hàng tỷ đồng.

Sau khi bị lừa hết số tiền cá nhân, vay mượn thêm bạn bè, người thân hết gần 4 tỷ đồng, Chi nghe theo hướng dẫn nhóm lừa đảo mạng chỉ cách tham ô tiền của ngân hàng mình đang làm việc.

Một fanpage lừa đảo giải chạy marathon nhiều người dân đang "sập bẫy"

Với nghiệp vụ kế toán ngân hàng, chỉ trong 1 thời gian rất ngắn, Chi đã tiếp tay cho nhóm lừa đảo mạng lấy của cơ quan hàng chục tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản.

Cơ quan điều tra xác minh dòng tiền Chi chuyển cho chủ tài khoản là Công ty TNHH TMDV THE THAO DONG A VIET NAM, đây là công ty ảo.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, khi biết mình bị lừa, Chi trình báo sự việc đến cơ quan công an. Sau khi vào cuộc, bên cạnh truy tìm đường dây lừa đảo mạng, lực lượng công an phát hiện, khởi tố Chi về tội “tham ô tài sản”.

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, trong đó sẽ làm rõ hình thức Chi có thể dễ dàng rút tiền từ ngân hàng lên đến hàng chục tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Ở diễn biến khác, như Báo SGGP thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định đang tập trung xác minh, điều tra hàng loạt tin báo tội phạm lừa đảo, trong đó có nhiều vụ việc bị lừa khi đăng ký chạy giải marathon. Trong vụ án của đối tượng Nguyễn Thị Lệ Chi, trước đó, cảnh sát đã bắt được 3 đối tượng giúp sức trong nước, còn nguồn tiền thì được chuyển ra 1 tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

NGỌC OAI