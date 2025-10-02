Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng vụ cột điện bê tông gãy nghi kém chất lượng

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao sự việc cột điện bê tông gãy đổ sau bão số 10 để lộ phần thép bên trong có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng tại xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Ngành chức năng kiểm tra 2 cột điện bị gãy sau bão

Công ty Điện lực Hà Tĩnh vừa có thông tin về sự việc 2 cột điện trên tuyến đường dây 35kV tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bị gãy đổ sau bão số 10, làm lộ phần thép bên trong.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, cột điện gãy đổ này liên quan đến Dự án nâng cấp đường dây 35kV và trạm biến áp 35/0,4kV tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Dự án được triển khai từ năm 2013, nghiệm thu kỹ thuật tháng 4-2014 và đóng điện đưa vào vận hành từ tháng 7-2014, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho khu di tích và đời sống nhân dân.

Trong dự án này sử dụng cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất. Sản phẩm được chế tạo theo TCVN 5847:1994, đã được QUACERT cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, cho phép sử dụng dấu chất lượng, và đã được hội đồng kỹ thuật nghiệm thu trước khi lắp đặt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an phối hợp kiểm tra; đồng thời làm việc với Công ty TNHH Khánh Vinh để yêu cầu rà soát hồ sơ, kiểm tra, thí nghiệm lại các chỉ tiêu kỹ thuật.

Kết quả kiểm tra hồ sơ, tại thời điểm sản xuất năm 2013, cột bê tông ly tâm của Công ty TNHH Khánh Vinh được sản xuất theo Hồ sơ thiết kế định hình Cột điện bê tông cốt cứng ly tâm, thiết kế đã được tổ chức Quacert kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận số SP 246-1.13.16 chứng nhận sản phẩm Cột điện ly tâm cốt cứng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 5847:1994.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẳng định, luôn đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu, công khai minh bạch thông tin và kiên quyết xử lý các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng thời nỗ lực từng giờ khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định đời sống, sản xuất, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành điện.

DƯƠNG QUANG