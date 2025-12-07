Điện lực Lâm Đồng huy động toàn lực khôi phục điện vùng l

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp lũ từ thượng nguồn đã gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều xã, phường của tỉnh Lâm Đồng như La Dạ, Đông Giang, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Thắng và Bình Thuận. Vì vậy đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân và làm gián đoạn hệ thống cung cấp điện, lực lượng điện lực phải triển khai ứng phó khẩn cấp.

Ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng trực tiếp có mặt tại các điểm xung yếu ở Hàm Thuận Bắc để kiểm tra và chỉ đạo công tác xử lý, yêu cầu lực lượng quản lý vận hành ưu tiên tuyệt đối vấn đề an toàn điện, kịp thời cô lập các điểm nguy hiểm và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Các đội thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng túc trực 24/24 tại khu vực mưa lũ, thiên tai khắc phục hậu quả để điện được thông suốt

Trước đó, từ đêm 3-12 đến sáng 4-12, nước lũ dâng nhanh tại nhiều xã thuộc vùng trũng, kết hợp lượng nước xả từ các hồ thủy lợi càng khiến ngập sâu. Dòng lũ mạnh đã gây sạt lở nền móng tại một số vị trí, làm hư hỏng trụ điện và ảnh hưởng đến đường dây trung thế trên địa bàn.

Trước nguy cơ mất an toàn cho người dân và lưới điện, lãnh đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Đội Quản lý điện Hàm Thuận Bắc thực hiện cắt điện khẩn cấp tại các tuyến bị ngập sâu hoặc có nguy cơ sự cố. Một số khu vực tạm thời gián đoạn cấp điện để đảm bảo an toàn.

Song song với công tác phòng ngừa, lực lượng quản lý vận hành đã tổ chức kiểm tra, bám sát hiện trường suốt thời gian mưa lũ. Những vị trí mất an toàn được cô lập, trong khi các khu vực nước rút nhanh được tái lập điện kịp thời nhằm phục vụ công tác cứu hộ và sinh hoạt thiết yếu của người dân.

Trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhiều hệ thống điện đã bị hư hỏng nặng phải sửa chữa khẩn cấp để không ảnh hưởng đến cung cấp điện cho người dân

Sau khi nước lũ rút, các đội thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng tiếp tục triển khai lực lượng túc trực 24/24, theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng xử lý khi có sự cố phát sinh. Công tác khắc phục thiệt hại sau lũ sẽ được triển khai ngay khi các tuyến đường và vị trí trụ điện đảm bảo điều kiện an toàn tiếp cận.

Ông Lê Khắc Sinh, Quyền Đội trưởng, Đội Quản lý điện Hàm Thuận Bắc cho biết: “Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của công ty, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng để ứng phó với mưa lũ, mọi diễn biến đều được phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an toàn điện trong dân, tránh phát sinh nguy cơ chập điện, cháy nổ trong thời điểm ngập sâu. Việc khôi phục cấp điện sau mưa lũ luôn được ưu tiên nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu, đặc biệt tại các khu vực vẫn còn nước ngập hoặc nguy cơ sạt lở”.

Bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành công tác khắc phục, ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên đang túc trực trong vùng ngập lụt, khắc phục thiên tai. Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo công ty ghi nhận nỗ lực làm việc không kể ngày đêm của anh em, đồng thời trao những phần quà động viên nhằm chia sẻ khó khăn trong điều kiện khắc nghiệt.

BẠCH MAI - THANH TÙNG